تعرف على أفضل العصارات المُتاحة للشراء في 2021

يمكن أن يكون كوب العصير الطازج جزءاً مهماً من نظامك غذائي وبالتالي فإن الحصول على أفضل العصارات يعتبر من الضروريات التي لا غنى عنها لأي شخص حالياً فعلى سبيل المثال قد تكون لديك رغبة في الحصول على كوب عصير طازج يومياً وبطبيعة الحال إذا كنت من هؤلاء الأشخاص فدعني أخبرك بأنه قد حان الوقت لاقتناء واحده من أفضل العصارات الموجودة في السوق، ولأن هناك الكثير من الأنواع والماركات المتوفرة في السوق قررنا أن نجمع لك مجموعة من أفضل الأنواع الحديثة التي يمكنك شراؤها في هذا العام.

أفضل العصارات المتاحة للشراء في الوقت الحالي:

1. Breville 800JEXL Centrifugal Juicer

تحتوي هذه العصارة على محرك بقوة 1000 وات يدور حتى 13000 دورة في الدقيقة، مما يجعل هذه العصارة واحدة من أفضل العصارات المناسبة لجميع الفواكه والخضروات المختلفة، تم تصميم هذه العصارة من مواد متينة وعالية الجودة بما في ذلك غلاف من الفولاذ الصلب مع أقراص تقطيع من التيتانيوم وفلتر شبكي من الفولاذ المقاوم للصدأ بالإضافة أيضاً إلى وعاء كبير جداً تبلغ سعته 3.2 لتر.

تتضمن هذه العصارة أيضاً العديد من إجراءات السلامة، فعلى سبيل المثال يتم إيقاف تشغيل العصارة تلقائياً في حالة الحمل الزائد أو السخونة الزائدة أيضاً، كما أن العصارة لا تعمل بتاتاً إذا لم يكن الغطاء في مكانه الصحيح وذراعي قفل الأمان في الموضع المناسب، نظراً لحجم العصارة الكبير وسعتها الكبيرة، فإنها تكون مناسبة تماماً ومثالية لخدمات العائلة أو تلبية احتياجات الأشخاص الذين يشربون العصير بشكل متكرر، كما أنها مناسبة أيضاً للمطاعم والمقاهي وما إلى ذلك، يبلغ سعر هذا العصارة 240 دولار أمريكي بعد الخصم الموجود على موقع أمازون في الوقت الحالي.

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2. Mueller Austria Ultra Juicer

الآلة الثانية معناً تتميز بالشكل الرائع والجذاب، وبغض النظر عن المظهر الرائع لهذه الآلة إلا أنها تتميز بالكثير من المميزات أيضاً مثل جودة ومتانة المواد المصنوعة منها، فالعصارة تأتي مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع وعاء مصنوع من اجود الخامات الصحية، تتميز العصارة أيضاً بقدرة 1100 وات مع وجود مستويين للطاقة لتناسب جميع أنواع الفواكه، يعمل المستوى الأول بسرعة تتراوح بين 12000 إلى 15000 دورة في الدقيقة، وهذا المستوى مناسب للمنتجات أو الفواكه والخضروات الأكثر ليونة.

والمستوى الثاني تتراوح سرعته من 15000 إلى 18000 دورة في الدقيقة وهو مثالي للمنتجات الصلبة، تتضمن الماكينة أيضاً العديد من إجراءات الأمان التي ذكرناها مسبقاً وبالتالي فهي مناسبة للاستخدام العائلي؛ يمكنك الحصول على هذه الماكينة من أمازون مقابل 70 دولار فقط بعد الخصم الموجود على أمازون أيضاً، وشخصياً أرى أن هذه الأخيرة أحد أفضل الخيارات الموجودة في القائمة.

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3. Kuvings B6000W Whole Juicer

تأتي هذه الألة بمحرك تيار متردد بقدرة 240 وات وتدور بسرعة 60 دورة في الدقيقة، وبالرغم من أن هذه الآلة تدور بشكل بطيء جداً مقارنة بالأجهزة الأخرى المذكورة في هذه القائمة إلا أنه يمكنك من خلالها عمل كوب عصير طازج في مجرد ثوان، كما أن الدوران المنخفض في هذه الأداة يساعد على عدم تكسير الانزيمات والعناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والمنتجات المختلفة وبالتالي ستوفر لك هذه الأخيرة عصير طازج غني بجميع الفيتامينات.

ولسهولة التنظيف تشتمل هذه الماكينة على أداة تنظيف مخصصة للمصفاة وفرش إضافية للمناطق التي يصعب الوصول إليها، وتأتي هذه الآخيرة بسعر 400 دولار تقريباً مما يجعلها خيار مستبعد بالنسبة للكثير من الأشخاص، ولكن إذا كنت تريد الحفاظ على جميع الفيتامينات الموجودة في الفواكه وتريد الحصول على كوب عصير خرافي وكانت لديك القدرة على شراء هذه الآلة فيمكنك القيام بذلك مباشرةً.

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4. Omega Premium Juicer

تعتبر هذه الأخيرة من أفضل الاختيارات المميزة أيضاً وذلك لأنها تقوم بعمل العصير بطريقة الضغط على البارد، حيث إنها تعمل بسرعة منخفضة جداً تصل إلى 80 دورة في الدقيقة، تعمل الماكينة على استخراج العصير بشكل بطيء جداً من الفواكه والمواد الغذائية مما يجعل العصير طازجاً لأطول قترة ممكنة.

تتميز هذه الأخيرة أيضاً بهيكل قوي جداً ولمسة نهائية من الكروم ومحرك هادئ وقوي بقدرة 150 وات، بالإضافة أيضاً إلى أن هذه الآلة تقوم بالعديد من المهام الأخرى مثل طحن حبوب البن والدقيق وتقطيع ومعالجة الثوم والزنجبيل وتشكيل المعكرونة وغير ذلك من الأمور المختلفة وبالتالي فهي تعد أداة طبخ متعددة المهام، يبلغ سعر هذه الأخيرة 365 دولار تقريباً على أمازون.

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5. Vitamix 5200 Blender

إذا كانت تريد عمل العصير الطازج فقط ولا تريد شراء أجهزة كبيرة فإن خلاط Vitamix يعتبر من أفضل الخيارات المتاحة أيضاً، يأتي هذا الجهاز بمحرك قوته 1380 وات وبالتالي فإنه يمكنه عصر جميع الفواكه بشكل رائع، الجهاز أيضاً مزود بشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ وقادر على تقطيع الكثير من الأشياء الصلبة، يتيح لك الخلاط أيضاً العديد من السرعات المختلفة ليكون مناسباً لجميع احتياجاتك، يقدم هذا الجهاز بسعر 450 دولار تقريباً ويتوفر بالعديد من الألوان أيضاً مثل الأبيض والأسود والأحمر.

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