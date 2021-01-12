هل ترغب في تطهير وتنظيف الهاتف؟ إليك الطريقة

يمكن أن يكون تطهير وتنظيف الهاتف المحمول من الأمور الهامة جداً هذه الأيام لأنه بطبيعة الحال ونظراً لما نمر به هذه الأيام من انتشار فيرس كورونا بشكل متجدد فإن الجميع يمكن أن يقلق بسبب الأسطح التي يلمسها وخاصة الهاتف المحمول وبالتالي فإن تنظيفه يعتبر من الضروريات التي يجب التغاضي عنها.

حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض [CDC] هذه الأيام بضرورة تنظيف الأسطح التي نلمسها بشكل متكرر وخاصةً لأن الدراسات أثبتت بأن فيروس كورونا لديه القدرة على العيش على الأسطح المعدنية والزجاج والبلاستيك لبضع ساعات، ولذلك فإنه من الضروري تطهير وتنظيف الهاتف بشكل مستمر، ولكن لا تجعل هذا الأمر يسبب لك القلق، فنحن ننوه فقط على عملية تنظيف وتطهير الهاتف من أجل زيادة الاحتراز وعدم الإصابة بهذا المرض عافانا الله وإياكم.

والأهم من تعقيم ممتلكاتك أيضاً باستمرار هو توخي الحذر عند التفاعل مع الأشياء التي يلمسها البشر الآخرون بشكل متكرر، مثل ماكينات الصراف الآلي والأشياء المعدنية في المحلات وغير ذلك من الأمور المختلفة، ولذلك سنقوم في هذا المقال بتوضيح بعض الإرشادات الأساسية لتطهير هاتفك بشكل صحيح دون الاضرار به أو إتلافه.

كيفية تطهير وتنظيف الهاتف الخاص بك:

اولاً، قم بفصل هاتفك أو جهازك اللوحي من الكهرباء أو قم بغلقه قبل محاولة تنظيفه، وحاول ألا تعرض جهازك بشكل مباشر للماء، وتجنب أيضاً أي تقطير للرطوبة في الفتحات الموجودة بهاتفك، بعد ذلك قم بتحضير قماشة جافة وناعمة لإزالة الحطام وبصمات الأصابع، ولا تستخدم أبداً ألياف ورقية مثل المناديل الورقية وغيرها، وذلك لأنها يمكن أن تسبب لك العديد من الخدوش البسيطة.

يمكن للهواتف التعامل مع أنواع مختلفة من المنظفات على إرشادات الشركة المصنعة فعلى سبيل المثال، صرحت شكرت جوجل بأنه يمكنك تنظيف وتطهير هواتف Pixel الخاصة بها من خلال استخدام صابون منزلي عادي، وقامت شركة آبل أيضاً بتحديث صفحة الدعم الخاص بها لتقول بأنه يمكنك استخدام مناديل كحول Isopropanol أو مناديل Clorox المطهرة.

إذا كنت قلقاً بشأن استخدام المطهرات المختلفة مع هاتفك، فيمكنك استخدام حافظة بلاستيكية للهاتف الخاص بك وتنظيفها بشكل آمن تماماً بعيداً عن إلحاق أي ضرر بهاتفك، ولكن انتبه أيضاً إذا كان الجراب الخاص بك من المواد البلاستيكية اللينة، فلا تحاول استخدام الكحول معه باستمرار لأن الكحول يمكن أن يتسبب في تلف الجراب إذا استخدمته بشكل متكرر، ولكن في أسوء الحالات يمكنك في النهاية التخلص من الجراب إذا تهالكت حالته وشراء واحد جديد، وبالتالي إذا قمت بمخالطة أحد الأشخاص المصابين بالمرض فليست هناك أي مشكلة بتاتاً في تنظيف الجراب الخاص بك بالكحول.

كيفية تطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الطاولات المشتركة ومقابض الأبواب:

تتضمن إرشادات مركز السيطرة على المرض المنشورة مؤخراً بأن هناك مجموعة من المطهرات المعتمدة من وكالة حماية البيئة [PDF] وبالتالي فإنه يمكنك الاستعانة بأحد هذا المطهرات لتنظيف الأسطح التي ترغب في تطهيرها، وتتضمن القائمة على العديد من الخيارات غير التجارية والمتوفرة على نطاق واسع مثل Clorox وهي متوفر في جميع الأسواق وكذلك Clean-Up with Bleach وأيضاً Simple Green Clean Finish بالإضافة إلى Lysol Disinfectant Spray.

ومن بين الأشياء الأخرى التي يجب عليك الانتباه إليها أيضاً هي المدة التي يجب أن تترك فيها المطهر على السطح قبل مسحه، حاول الاطلاع على المدة الخاصة بكل منتج لتتأكد من تعقيم الأسطح بشكل سليم، وفي الختام ندعوا أن يرفع الله عنا الوباء والبلاء وأن يحفظنا وإياكم أجمعين.