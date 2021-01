تطبيق تركي بديل عن «واتساب» يشهد إقبالاً كبيراً

شهد تطبيق المراسلة التركي “بيب”، إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة، عقب إعلان تطبيق الرسائل النصية “واتساب”، عن اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

ويعد تطبيق “بيب” (BiP) التركي للمراسلة، أحد أبرز تطبيقات المحادثات التي برزت خلال الأيام القليلة الماضية، إثر إعلان تطبيق “واتساب” عن تغييرات كبيرة في سياسية الخصوصية التي ينتهجها.

وأفاد بيان صادر عن شركة “تورك سيل” التركية للاتصالات، أمس الاثنين، أن الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت اشتراك 4.6 ملايين مستخدم جديد بتطبيق “بيب” (BiP) المطور محلياً، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

هذا وتجاوز عدد مرات تحميل التطبيق على متجر “آندرويد” حتى مساء الثلاثاء، 10 مليون عملية تنزيل.

وأوضح البيان أن “بيب” يتصدر منافسيه حول العالم عبر تطويره للعديد من الميزات قبل منافسيه، مبيناً أن جميع البيانات ذات الصلة تخزّن عبر معايير أمنية عالية في مراكز حفظ بيانات تابعة لـ”تورك سيل” في تركيا.

وأضاف أن التطبيق المتاح للاستخدام في 192 دولة حول العالم، يوفر خدمات المراسلة، والمكالمات الصوتية والمرئية، وإمكانية التواصل بشكل آمن ودون انقطاع.

ونقل البيان عن أتاج تانسوغ، نائب المدير العام المسؤول عن الخدمات الرقمية وحلولها لدى “تورك سيل”، قوله إن تطبيق “بيب” لا يلزم المستخدم بالموافقة على مشاركة بياناته مع أطراف أخرى.

وأضاف أن التطبيق المطور من قِبل مهندسين أتراك عام 2013، لا يسمح بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، دون الحصول على إذن مسبق منهم.

وعن إلزام التطبيق لمستخدميه بمشاركة بياناتهم مع أطراف خارجية، قال نائب المدير العام المسؤول عن الخدمات الرقمية في شركة “تورك سيل”، أتاج تانسوغ، إن هذا ليس شرطًا ملزمًا لاستخدام التطبيق.

وأكد المسؤول في الشركة أن التطبيق الذي جرى تطويره محليًا قبل نحو 7 سنوات، لا يمكنه الوصول إلى بيانات المستخدمين أبدًا، إلا بإذنهم المسبق.

وحول مميزات التطبيق، إضافة للمراسلة الفورية والاتصالات الصوتية والمرئية، فإن “بيب” (BiP) يوفر ميزة المحادثات الجماعية عبر مجموعات يمكن للمستخدمين إنشاءها وإضافة من يريدون فيها.

كذلك يمكن إرسال الصور والفيديوهات بأعلى جودة، وأيضًا مشاركة الموقع الحالي بكل سهولة مع أصدقائك أو أقربائك بعد السماح لهم بذلك، فيما لا يجبر التطبيق مستخدميه على الموافقة على أي إجراءات تتعلق بالخصوصية.

ويتوفر تطبيق المراسلة التركي “بيب” (BiP) على نظامي آندرويد وiOS، إذ يمكن استخدامه بكل سهولة عبر تحميله من خلال متجري آبل أو متاجر هواتف آندرويد في الهواتف الذكية.

هذا وتواجه خدمة “واتساب” انتقادات إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم حوالى مليارين حول العالم، الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع “فيسبوك” المالكة للتطبيق.

وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل.

وفي سياقٍ ذي صلة، أبلغ المكتب الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزارة الدفاع الصحفيين بأنهما سيغادران تطبيق واتساب وبذلك ينضمان إلى موجة هجرة عالمية من تطبيق المراسلة الشهير بسبب شروط استخدام جديدة أثارت مخاوف بشأن الخصوصية.

ونقلت الرئاسة مجموعات واتساب الخاصة بها إلى تطبيق المراسلة المشفر بيب (BiP) التابع لشركة “ترك سيل” للاتصالات (Turkcell Iletisim Hizmetleri AS) يوم أمس الاثنين، بحسب ما قالت في رسائل إلى المجموعات المشاركة.

وقررت هيئة المنافسة التركية، الاثنين، فتح تحقيق بحق شبكتي فيسبوك وواتساب حول المشاركة الإلزامية لبيانات مستخدمي واتساب.

وأوضحت، في بيان، أنها فتحت تحقيقا بحق فيسبوك وواتساب، لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لمادة إساءة الاستخدام في قانون حماية المنافسة.

