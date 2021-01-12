الفنانة العراقية رحمة رياض تطلق برومو أغنية “أتحداكم”

نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام برومو أغنيتها الجديدة أتحداكم.

وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً وحصد أكثر من 250 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، وتفاعل معها عشاق النجمة الشابة بشكلٍ كبير.

تفاعل الجمهور مع برومو الأغنية دفع رحمة لنشر تغريدة على تويتر شكرت من خلالها عشاقها، وعبّرت عن سعادتها لتفاعلهم الكبير معها.

وكانت الفنانة العراقية قد انضمت مؤخراً للجنة عراق أيدول الخاص باكتشاف المواهب الغنائية في العراق رفقة حاتم العراقي وسيف نبيل.

يذكر أنّ الفنانة الشابة تطرح أغاني ألبومها على شكل سنجل عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، حيث طرحت قبل مدة “احجي مع حالي” التي حققت عدداً كبيراً من المشاهدات.

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