“ابتكار بسيط” يُساعد 6 سجناء على الفرار.. إليك القصة

أعلنت شركة كاليفورنيا الأمريكية عن فرار 6 سجناء من سجن يقع في مقاطعة ميرسيد بالقرب من حدود حديقة يوسمات الوطنية.

وقالت الشرطة إنّ السجناء الفارين هم فابيان رومان 22 عاماً المتهم بجريمة قتل، غابرييل كورونادو 19 عاماً، أندريس روديغيز جونيور 21 عاماً المتهمان بالشروع بالقتل، مانويل ليون 21 عاماً، وإدغار فينتورا 22 عاماً، وخورخي بارون البالغ من العمر 20 عاماً.

وكان السجناء يعيشون في زنزانة تحتوي 9 سجناء، وكشف فحص كاميرا المراقبة الموجودة في الزنزانة عدم وجود أي خلل في الزنزانة في الليلة التي سبقت فرارهم.

وقالت الشرطة إنّ السجناء فروا باستخدام حبل مصنوع من أغطية السرير، حيث نزلوا باستخدامه لأحد الأزقة القريبة واختفوا بعدها.

يذكر أنّ الشرطة المحلية بررت هروب السجناء بقدم السجن ووجود مشاكل عديدة فيه يقومون بإصلاحها كل فترة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية