مرض الشريان المحيطي.. أسبابه وطرق علاجه

قالت مؤسسة القلب الألمانية إنّ مرض الشريان المحيطي يعد شكلاً من أشكال تصلب الشرايين، ويحدث عندما ينتقل الكوليسترول منخفض الكثافة LDL من الدم ليستقر على جدران الشرايين.

وحددت المؤسسة الألمانية أسباب هذا المرض بالتقدم في السن، التدخين، الإصابة بمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول، السمنة، بالإضافة إلى أمراض الكلى المزمنة.

وأشارت إلى أنّ أعراض المرض تتمثل في آلام وخدر في الساقين، برودة في الساقين، وضعف وضمور في عضلات الساق، وفي الحالات المتقدمة جروح وتقرحات تبدأ من أصابع القدم وتسبب الغرغرينة في بعض الحالات.

وقالت المؤسسة الألمانية إنّ علاج هذا المرض يتطلب إجراء قسطرة تعيد تدفق الدم للأرجل، بالإضافة لتغيير المريض لنمط حياته، حيث يجب عليه الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي.

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