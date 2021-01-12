منوعات

مرض الشريان المحيطي.. أسبابه وطرق علاجه

تم النشر منذُ 50 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مؤسسة القلب الألمانية إنّ مرض الشريان المحيطي يعد شكلاً من أشكال تصلب الشرايين، ويحدث عندما ينتقل الكوليسترول منخفض الكثافة LDL من الدم ليستقر على جدران الشرايين.

وحددت المؤسسة الألمانية أسباب هذا المرض بالتقدم في السن، التدخين، الإصابة بمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول، السمنة، بالإضافة إلى أمراض الكلى المزمنة.

وأشارت إلى أنّ أعراض المرض تتمثل في آلام وخدر في الساقين، برودة في الساقين، وضعف وضمور في عضلات الساق، وفي الحالات المتقدمة جروح وتقرحات تبدأ من أصابع القدم وتسبب الغرغرينة في بعض الحالات.

وقالت المؤسسة الألمانية إنّ علاج هذا المرض يتطلب إجراء قسطرة تعيد تدفق الدم للأرجل، بالإضافة لتغيير المريض لنمط حياته، حيث يجب عليه الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك