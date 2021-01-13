كيف تنقل محادثات المجموعات Groups من واتساب إلى سيجنال أو تيليجرام

جميعنا الآن على علم بالأزمة التي تحيط تطبيق واتساب، وهو الذي أعلن في تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به أن التطبيق قادر الآن على مشاركة معلوماتك رسميًا مع جهات أخرى منها شركة فيسبوك المالكة له، هذا إلى جانب مشاكل عديدة ظهرت في سياسة الخصوصية، وهو ما جعل الخبراء يوصون بالانتقال لتطبيق منافس وقوي مثل تطبيق سيجنال أو تطبيق تيليجرام، ويكفي أن إيلون ماسك انضم للحدث وسط سخرية تيليجرام من منافسها الأزلي! لذلك نشارككم اليوم كيف تنقل محادثات المجموعات Groups من تطبيق واتساب إلى تطبيق سيجنال أو تيليجرام.

نقل محادثات المجموعات إلى سيجنال أو تيليجرام

بطبيعة الحال نحن لسنا قادرين على نقل أي معلومات أو بيانات من واتساب إلى أي تطبيق آخر، واتساب أساسًا لا يسمح بذلك، لكن ما سنفعله هو أننا سننشئ مجموعة جديدة على سيجنال أو على تيليجرام ومن ثم نرسلها للأصدقاء لكي ينضموا لها، وهذه ستكون فرصة ممتازة لدعوة الأصدقاء الذين لا يستخدمون سجينال أو تيليجرام لكي يبدأوا في استخدامه!

يُذكر أن كلًا من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس وكذلك جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركتي تويتر وسكوير قد أوصوا باتباع هذه الخطوة والهجرة من واتساب بشكل عام! ونحن فعلًا ننصحكم بذلك، وقد تكون الخطوة الأولى هي دعوة أصدقائك وعائلتك شخصيًا لكي ينتقلوا ومن ثم هم يدعون أصدقائهم.. إلخ.

على تطبيق سيجنال، كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق من آب ستور،أو جوجل بلاي ومن ثم إنشاء حساب برقم هاتفك بشكل طبيعي، الآن قم بالضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية ومن ثم اضغط على إنشاء مجموعة أو Create Group، والآن قم بتسمية المجموعة ودعوة أصدقائك إليها.

الأهم من ذلك هو الدخول للإعدادات الخاصة بالجروب ومن ثمن خيار Group Link أو رابط المجموعة لتحصل على الرابط وتشاركه مع أصدقائك على واتساب لكي يدخلوا التطبيق!

كل ما تحتاجه الآن هو أن يدخل أصدقائك إلى هذا الرابط وبذلك ينضمون للمجموعة تلقائيًا! طبعًا يجب أن يكون لديهم حساب، وفي الواقع هذا أمر سهل جدًا وإنشاء الحساب لا يستغرق دقيقة واحدة.

أما عن تيليجرام فالأمر مماثل، أنشئ مجموعة جديدة ومن ثم أرسل لأصدقائك رابطها، ويُمكنك الحصول على رابط المجموعة من خلال الضغط على Add Members ومن ثم الحصول على الرابط المباشر، كما بالصورة التالية: