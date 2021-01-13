لجنة كورونا: انخفاض معدلات الإصابة ونوصي باستمرار الدراسة

أكدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، أن ليبيا لازالت في المستوى الرابع من التفشي المجتمعي للفيروس، وهناك احتمالية للانخفاض التفشي إلى المستوى الثالث إذا حدث تحسن بمراكز العزل والوعي المجتمعي.

وأفادت اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء، أن طرابلس والمنطقة الغربية تشهد انخفاض عام بنسبة 10% في معدلات الإصابة مقارنة بالأسابيع الماضية.

وأوصت اللجنة بضرورة متابعة النشاط التعليمي بالمنطقة، ومتابعة النشاطات المجتمعية مع الحرس البلدي ووزارة الداخلية، وتقنين استعمال التحليل التشخيصي داخل المناطق، ومراقبة الوضع الأسبوعي للوباء،

يذكر أن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا أكدت، الثلاثاء، استمرار الدراسة نتيجة لاستقرار الوضع الوبائي في ليبيا بشكل عام .

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