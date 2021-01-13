مستخدمي واتسآب يتوجهون نحو تطبيق سيغنال بحثاً عن الخصوصية

اتجه العديد من مستخدمي التطبيق الشهير واتس آب نحو تطبيق سيغنال للمراسلة والذي نصح به رجل الأعمال الأمريكي أيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس نظراً لزيادة الخصوصية والتشفير في التطبيق.

جاء ذلك بعد السياسة الجديدة لواتس آب والتي تسمح بمشاركة بعض بيانات مستخدمية مع الشركة الأم فيسبوك وتخصيص مساحة للإعلانات واعتباراً من يوم 8 فبراير سيحذف التطبيق من جميع الأجهزة التي لم توافق على الخصوصية.

ويقدم تطبيق سيغنال خدمات مشابهة لتلك التي تقدمها واتس آب ولكنه أكثر أمان وأقل سلاسة وغير قابل للإختراق ويستخدم نظام برمجية تشفير مفتوح المصدر في حين أن واتس آب لا يستخدم هذا النوع من الخصوصية.

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