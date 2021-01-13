هاتف الألعاب Black Shark 4 قادم مع شحن 120 وات وشاشة بدقة 2K مع معالج SD 888

شاومي الآن لم تعد مثل الماضي، الشركة أصبحت في غاية القوة وأصبحت هواتفها دائمًا ضمن الأكثر مبيعًا سواء في موطنها الصين أو حول العالم، والشركة لديها خطط قوية مع هاتف الألعاب Black Shark 4 المنتظر، والذي تشير كل التوقعات إلى أنه قادم مع معالج سنابدراجون 888 الأحدث والأقوى، أو قد يأتي أيضًا مع سنابدراجون 888 بلس في حالة تأخر موعد إطلاقه حتى يتم الكشف عن هذا المعالج! ولا ننسى النجاح الذي حققه هاتف بلاك شارك 3!

تأكيد مواصفات هاتف الألعاب Black Shark 4 من شاومي

من المعروف أن هواتف الألعاب تحمل مواصفات قوية من جميع النواحي، اليوم قام الرئيس التنفيذي لشركة بلاك شارك المتفرعة من شاومي بالإعلان رسميًا عن بعض تفاصيل الهاتف ومواصفاته عبر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo!، وقد كشف السيّد لو يوزهو عن أن الهاتف قادم مع بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير، وفي بادئ الأمر نظن أنها صغيرة! لكن ما يميز الهاتف أكثر هو سرعة الشحن السلكي، هذا حيث يأتي مع شحن سريع بقدرة 120 واتّ، وهو رقم ممتاز دون أي شك!

سرعة الشحن هذه ستشحن هاتف الألعاب Black Shark 4 من 0% حتى 100% في حوالي الربع ساعة، وهذا ما تم ذكره رسميًا خلال البوستر التشويقي والذي نشارككم صورته بالأسفل..

من المتوقع -وعلى غرار هاتف مي 11- أن يأتي الهاتف مع شاشة بدقة 2K من نوع أموليد وهي التي ستقدم تردد 120 أو 144 هيرتز، كما أن الشاشة ستقدّم تردد للمس Touch Response Rate يصل إلى 480 هيرتز، وهو الذي سيجعل كل لمساتك دقيقة جدًا وتساعدك حقًا على اللعب الاحترافي.

قريبًا ستبدأ الشركة في مشاركة المزيد من التفاصيل جنبًا إلى جنب مع موعد الكشف الرسمي عن الهاتف، ومن المتوقع أيضًا وطبقًا لأكثر من مصدر أن يتم إطلاق إصدار عادي وإصدار برو من الهاتف!