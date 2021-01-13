سوني تدخل عالم الطائرات المسيرة بواحدة من أصغر الطائرات وأفضلها

كشفت شركة سوني عن الطائرة المسيرة الجديدة والتي أطلق عليها اسم Airpeak وهي صغيرة الحجم وقادرة على حمل كاميرا سوني Alpha والتصوير الديناميكي والتحليق الدقيق والمستقر.

وتستخدم هذه الطائرات من أجل تصوير المناظر الطبيعية ولقطات المدينة وتحتوي على كاميرا أمامية وجهاز استشعار للمسافة لتجنب العقبات وتتبع الهدف ولم يعلن عن سعرها حتى اللحظة ولكنها ستكون غالية الثمن لأنها تستهدف المستخدمين المحترفين.

ووصفت سوني طائرة Airpeak بأنها مشروع تجاري جديد، وليس منتجًا قائمًا بذاته يستهدف التصوير الاحترافي وإنتاج الفيديو في ربيع عام 2021.

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