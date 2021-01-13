جدة تمارس الملاكمة لعلاج مرض باركنسون العصبي وهي في عمر الـ74

لجأت جدة بلجيكية تدعي نانسي فان دير سترايتين تبلغ من العمر 74 عاماً الى رياضة الملاكمة لعلاج المرض العصبي باركنسون لأنها اعتقد ان الدواء لم يعد كافياً للعلاج.

وبعد عملية بحث طويلة على موقع اليوتيوب فإنها رأت عدة مقاطع فيديو لأشخاص يمارسون الملاكمة للقضاء على المرض منذ نحو 20 عاماً في الولايات المتحدة وهولندا.

وأكدت نانسي المعروفة بالعمة نانسي أن رياضتها المفضلة هي الملاكمة لأن القيود التي فرضها فيروس كورونا دفعها لممارسة الرياضة في المنزل ولم تكن مسرورة من الأمر.

وقالت في تصريح لها ” الملاكمة مفيدة لأنني بحاجة الى زيادة معدل ضربات قلبي والتعرق أكثر من خلال ممارسة الرياضة فالملاكمة مناسبة لي”.

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