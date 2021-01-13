هذه الوصفة الطبيعية تُساعد على مُحاربة حساسية الجلد بفعالية

تظهر الحساسية لدى بعض الأشخاص لأسباب مختلفة أبرزها التغير المناخي، ويمكن أن تظهر في هذه الحالة بعض الأعراض ومنها الحكة الجلدي والعطس المتكرر وغير ذلك.

وعادة ما يتم اللجوء من أجل العلاج إلى بعض الأدوية المعتمدة، وفي المقابل من المفيد أيضًا تطبيق بعض الوصفات الطبيعية المنزلية، التي تساعد على تخفيف أعراض الحساسية وخصوصاً الجلدية، ومنها وصفة الملح الخشن ووصفة البابونج الفعالتين؛ فتعلمي منذ الآن، طريقة تطبيقهما.

الملح الخشن لعلاج الحساسية

أشارت دراسة نشرت نتائجها في دورية Chemistry العلمية المتخصصة، إلى أن الملح الخشن يتسم بخصائص مضادة للالتهابات وأعراض الحساسية، فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من المغنيزيوم أو سولفات المغنيزيوم، الذي يعمل على امتصاص الرطوبة، وتنقية الجسم من المواد الضارة المسببة لتلك الأعراض.

المقادير:

كوب من الملح الخشن

كمية كافية من الماء الدافئ

الطريقة

1 يضاف الملح إلى الماء ويتم مزج المكونين جيدًا.

2 تنقع المنطقة المصابة بالحساسية الجلدية بالماء لمدة 30 دقيقة.

3 بعد مرور هذه المدة، يتم غسل المنطقة، ومع مرور الوقت يمكن التخلص من الانتفاخ والحكة.

البابونج لعلاج الحساسية

يمكن للبابونج تهدئة الالتهابات، بحسب ما أشارت إليه دورية International Journal Of Molecular.

المقادير:

ملعقة طعام من البابونج (أو كيس)

كوب من الماء الدافئ

الطريقة

1 ينقع البابونج في كوب الماء الدافئ.

2 تُصفّى الخلاصة وتوضع في الثلاجة لمدة 24 ساعة، وبعد هذا من الممكن تطبيقها على المنطقة التي تعاني من الحساسية بواسطة قطعة من القطن الطبي، يترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل أن تغسل المنطقة بالماء، ومن المفيد تكرار العملية نفسها إلى أن تزول الأعراض تمامًا.

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