أفضل أجهزة قتل الحشرات المُتاحة للشراء في 2021

الكثير منا يمكن أن يكون في حاجة إلى أجهزة قتل الحشرات خارج وداخل المنزل وذلك لأن الحشرات والبعوض يمكن أن تكون مزعجة إلى حد كبير جداً بالنسبة للكثير من الأشخاص وخاصة إذا كنت تمارس أحد الأنشطة أو تريد الاستمتاع بوقت الراحة، وبالتالي فإن أفضل طريقة هي التخلص من هذه الحشرات ولكنه يجب عليك التخلص منها بطريقة آمنة تماماً، طريقة خالية من أي مواد كيمائية قد تسبب الضرر لك ولعائلتك.

ولذا فإن استخدام أجهزة قتل الحشرات الكهربائية يعتبر الطريقة الأكثر أماناً لإبعاد الحشرات لأنها لا تتسبب في وجود أي رائحة أو أي مواد كيمائية في الهواء الطلق ولهذا السبب بالذات فهي تعتبر الخيار الأمثل، ولذلك سنقوم في هذا المقال بعرض أفضل أجهزة قتل الحشرات الكهربائية الموجودة في السوق.

أفضل أجهزة قتل الحشرات الكهربائية الموجودة في الوقت الحالي:

1. Flowtron BK-80D

يعتبر هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموجودة في السوق وذلك للعديد من المميزات الرائعة مثل القدرة على تغطية مساحة كبيرة جداً قد تصل إلى فدان ونصف من الأرض، كما أن الجهاز لديه شبكة قوية جداً يمكن أن تكون فعالة دائماً بالإضافة أيضاً إلى أنه يمكن استبدال المصباح الموجود بداخله بسهولة، الجهاز أيضاً مقاوم للماء مما يسمح له بالعمل حتى في الأحوال الجوية القاسية، الهيكل يتميز أيضاً بمقاومته للصدأ والتشقق، ولذلك أعتبره من وجهة نظري من أفضل أجهزة قتل الحشرات الموجودة في السوق، يبلغ سعر هذا الجهاز 52.23 دولار.

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2. Zap-It Bug Zapper

شكل هذا الجهاز يُعد من الأجهزة المألوفة عندما يتعلق الأمر بقتل الحشرات ويقدم للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى جهاز قاتل للحشرات بشكل دائم، يحتوى هذا الجهاز على شبكة كهربية قدرتها 3000 فولت قادرة على قتل الحشرات بضربة واحدة فقط، يأتي الجهاز أيضاً مع قابلية إعادة الشحن من خلال مدخل USB ولديه مصباح LED حتى يمكنك استخدامه في الليل ويستخدم الضوء أيضاً لجذب الحشرات، يتميز هذا الجهاز أيضاً بوجود شبكة أمان ثلاثية الطبقات توفر حماية إضافية عنما يكون المضرب كهربائياً، وبجانب سعره المميز الذي لا يتجاوز 20 دولار فهذا الجهاز يعتبر من الأجهزة المميزة.

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3. DynaTrap DT1050-TUN

قاتل للحشرات آخر يعتبر من أفضل أجهزة قتل الحشرات الكهربائية الموجودة في السوق، بغض النظر عن حجمه المثالي الذي يساعدك باستخدامه في أي مكان واستخدامه في أي وقت فإن هذا الجهاز يتميز بالعديد من المميزات الرائعة مثل استخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية وثاني أكسيد الكربون لجذب الحشرات والبعوض إلى مروحة هادئة ثم تقوم المروحة بتفريغ البعوض في غرفة واحدة في نهاية المطاف.

وبالرغم من أن الجهاز يصدر ثاني أكسيد الكربون إلا أنه آمن تماماً وبالتالي يمكنك استخدامه بين الأطفال والحيوانات الأليفة، السبب الوحيد لعدم ذكرنا هذا الجهاز في مقدمة المقال هو أن الجهاز يعمل كمصيدة فقط للحشرات ولا يقوم بالقضاء عليها، بالإضافة إلى أن سعره مرتفع جداً مقارنة بالأجهزة الأخرى حيث يبلغ سعر الجهاز تقريباً 87 دولار أمريكي.

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4. Aspectek 20W 6000sqft

يأتي هذا الجهاز مع مصباحين للأشعة فوق البنفسجية لحجز الحشرات وقتلها بطريقة سريعة، الشبكة الكهربائية الخاصة بالجهاز محمية بواسطة شاشة شبكية لضمان عدم وجود أي اتصال عرضي ولذلك فهو يعتبر آمن تماماً للاستخدام العائلي ويمكنك وضعه في أي مكان في المنزل، من مميزات الجهاز أيضاً أنه قابل للغسل ويمكنك جمع الحشرات من خلال الدرج القابل للإزالة الموجود في الجهاز، يأتي الجهاز أيضاً بسعر مميز جداً حيث يبلغ سعره 50 دولار أمريكي فقط ولذلك فهو يعد من أفضل الخيارات المتاحة في القائمة أيضاً.

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5. BLACK+DECKER Bug Zapper

الجهاز الأخير في قائمتنا من الأجهزة المميزة جداً والذي يتمتع بمنظر رائع وجذاب مما يجعله مناسب جداً للاستخدام في المطاعم والمطابخ والشركات وما إلى ذلك، بغض النظر عن الشكل الجذاب فإن الجهاز يأتي أيضاً بالعديد من المميزات الرائعة مثل إمكانية تغطية مساحة كبيرة جداً قد تصل إلى 6000 قدم، ووجود تقنية الأشعة فوق البنفسجية لجذب الحشرات وقتلها بأسرع طريقة ممكنة، الجهاز أيضاً مصنوع من مواد رائعة جداً ولن تواجه أي مشكلة في تنظيفه؛ يأتي الجهاز أيضاً بسعر مميز جداً وهو 50 دولار أمريكي.

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