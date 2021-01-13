بريطانيان يجنيان أمولاً طائلة من تساقط شعرهما

حوّل البريطانيان مات ووترمان وجيل تساقط شعرهما لثروة بعدما ابتكرا علاجاً منزلياً لعلاج تساقط الشعر.

وقال الزوجان البالغان من العمر 46 و44 عاماً واللذان يعيشان في ووثرهام في جنوب يوركشاير إنّهما جرّبا منتجات عديدة لعلاج تساقط الشعر دون جدوى، قبل أن يقررا إنتاج الشامبو الخاص بهما.

ونجح الزوجان في صناعة شامبو من الكافيين، مستخلص إكليل الجبل، البيوتين، وبروتين الترمس وبدءا ببيعه عبر أمازون تحت اسم Watermans بعدما نجح في إيقاف تساقط شعرهما.

وقال الزوجان إنّهما صنعا أول 5000 علبة شامبو من مدخراتهما، وقاما بطرحها على أمازون لتنفذ خلال 3 أشهر فقط، ليقوما بعدها بإنتاج عبوات جديدة وبيعها.

ووصلت أرباح الزوجين في العام 2019 إلى 6.25 مليون دولار أمريكي، قبل أن ترتفع في العام 2020 إلى 12.5 مليون دولار.

يذكر أنّ الزوجين يبيعان عبوة الشامبو الواحدة ب17.5 دولارا بدون البلسم، و31 دولارا لعلبة الشامبو مع البلسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية