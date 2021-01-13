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تمرين “قطف التفاح” يعالج آلام مؤخرة الرقبة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار جراح العظام الألماني ديفيد كريستوفر كوبش لإمكانية مواجهة آلام مؤخرة الرقبة من خلال القيام بتمرين قطف التفاح.

ويقوم التمرين على رفع الذراع اليمنى واليسرى إلى الأعلى بشكل متناوب من أجل إطالة العمود الفقري وإرخاء عضلات مؤخرة الرقبة.

وأكدّ الجراح الألماني إمكانية تنفيذ هذا التمرين بالوضعية التي تناسب الشخص سواءً أكانت وقوفاً أم جلوساً.

ولتجنب آلام العنق دعا الطبيب الأشخاص الذين يمارسون العمل المكتبي للانتباه لوضعية العمود الفقري، حيث يجب عليهم الحفاظ على وضعيته قائمة لتخفيف العبء الواقع عليه مع مراعاة تغيير وضعية الجلوس، والنهوض والمشي من حين لآخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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