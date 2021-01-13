تمرين “قطف التفاح” يعالج آلام مؤخرة الرقبة

أشار جراح العظام الألماني ديفيد كريستوفر كوبش لإمكانية مواجهة آلام مؤخرة الرقبة من خلال القيام بتمرين قطف التفاح.

ويقوم التمرين على رفع الذراع اليمنى واليسرى إلى الأعلى بشكل متناوب من أجل إطالة العمود الفقري وإرخاء عضلات مؤخرة الرقبة.

وأكدّ الجراح الألماني إمكانية تنفيذ هذا التمرين بالوضعية التي تناسب الشخص سواءً أكانت وقوفاً أم جلوساً.

ولتجنب آلام العنق دعا الطبيب الأشخاص الذين يمارسون العمل المكتبي للانتباه لوضعية العمود الفقري، حيث يجب عليهم الحفاظ على وضعيته قائمة لتخفيف العبء الواقع عليه مع مراعاة تغيير وضعية الجلوس، والنهوض والمشي من حين لآخر.

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