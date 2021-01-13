كورونا يؤجل عرض فيلم ألين للمرة الثانية

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم ألين عن تأجيل عرض الفيلم مرة ثانية حتى نوفمبر القادم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الشركة المنتجة إنّ الفيلم الذي سيروي حياة المغنية سيلين ديون تم تأجيله من نوفمبر 2020 إلى 17 فبراير 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا وإغلاقات دور السينما.

وأشارت الشركة المنتجة إلى أنّ تدابير الحجر الثاني التي بدأت في فرنسا في أكتوبر الماضي فرضت عليهم تأجيل الفيلم للمرة الثانية، لأنّها أجبرت السينما على إغلاق أبوابها في فرنسا وفي معظم أنحاء العالم.

يذكر أن المخرجة الفرنسية فاليري ميرسييه ستُخرج الفيلم الذي سيروي قصة حياة الفنانة الكندية بالإضافة للعبها دور البطولة فيه.

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