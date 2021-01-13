أحدث جدلا.. مقهى يفتح أبوابه للحاصلين على لقاح كورونا فقط

أثار الإيطالي ميكلي تراباني صاحب مقهى Birrovia الواقع في شمال إيطاليا جدلاً كبيراً في إيطاليا وعلى مواقع الإنترنت بعدما قرر فتح مقهاه أمام الحاصلين على لقاح فيروس كورونا فقط.

وقال صاحب المقهى إنّه سيُفعل تطبيق QR ليقوم بالمسح الضوئي وتحديد متعاطي اللقاح من عدمهم، وبرر تصرفه برغبته في منح الفرصة لرواد المقهى الحاصلين على لقاح كورونا للحصول على أمسية هادئة وآمنة.

وأشار لصعوبة الوضع الاقتصادي بعد انتشار فيروس كورونا، وقال إنّه أراد العودة للعمل لتحسين أوضاعه المالية.

وأكدّ عدم رغبته في التمييز بين متعاطي اللقاح والآخرين، وقال إنّ شعر باليأس من تطبيق القواعد الصحية، لذلك قرر إطلاق هذه المبادرة لضمان عمل مطعمه دون توقف.

وحظي قرار ميكلي تراباني بانتقادات عديدة، حيث رفض العديد من الأشخاص فكرته التي تقوم على إجبار الناس على أخذ لقاح كورونا.

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