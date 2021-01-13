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أسوس تُطلق شاشة 4K مميزة لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة أسوس التايوانية النقاب عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها ROG Swift PG32UQ.

وستأتي الشاشة الجديدة بحجم 32 بوصة، ودقة عرض K4، ومعدل تحدي 120HZ، وستدعم نطاق الألوان sRGB بنسبة 160%، أو DCI-P3 بنسبة 98%.

وتتميز هذه الشاشة بدعمها تشغيل الألعاب بدقة K4 عند معدل 144HZ عبر Display Port 1.4 وDisplay HDR 600، وبتوافقها مع تقنية Nividia G-Sync.

وستحتوي الشاشة الجديدة على مجموعة من المنافذ أبرزها منفذ USB، ومنفذ HDMI، وستعمل بشكل متوافق مع أجهزة Play Station 5، و Xbox Series X.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر الشاشة الجديدة التي ستطلقها في الأسواق العالمية في الربع الثاني من العام الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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