أسوس تُطلق شاشة 4K مميزة لعشاق الألعاب

رفعت شركة أسوس التايوانية النقاب عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها ROG Swift PG32UQ.

وستأتي الشاشة الجديدة بحجم 32 بوصة، ودقة عرض K4، ومعدل تحدي 120HZ، وستدعم نطاق الألوان sRGB بنسبة 160%، أو DCI-P3 بنسبة 98%.

وتتميز هذه الشاشة بدعمها تشغيل الألعاب بدقة K4 عند معدل 144HZ عبر Display Port 1.4 وDisplay HDR 600، وبتوافقها مع تقنية Nividia G-Sync.

وستحتوي الشاشة الجديدة على مجموعة من المنافذ أبرزها منفذ USB، ومنفذ HDMI، وستعمل بشكل متوافق مع أجهزة Play Station 5، و Xbox Series X.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر الشاشة الجديدة التي ستطلقها في الأسواق العالمية في الربع الثاني من العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية