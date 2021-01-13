بهاتفين جديدين.. TCL تُنافس بقوة في سوق الهواتف الرخيصة

كشفت شركة TCL الصينية عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة أطلقت عليهما TCL 20 5G، وTCL 20 SE.

وسيعمل الجهاز TCL 20SE بمعالج Snapdragon 460، ومعالج رسوميات Adreno 610، وواجهة مستخدم TCL UI القائمة على نظام التشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 6.82 بوصة ودقة عرض 720*1640 بيكسل، وسطوع 450 شمعة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 أو 13 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة رباعية بدقة 16 أو 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة داخلي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، وبلوتوث.

أما بالنسبة للهاتف TCL 20 5G فسيعمل بمعالج Snapdragon 690 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619L، وواجهة مستخدم TCL UI القائمة على نظام التشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وسطوع 450 شمعة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز TCL 20 5G بسعر 299 يورو، والجهاز TCL 20SE بسعر 149 يورو.

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