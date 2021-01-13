آيسر تكشف عن “كروم بوك” للاستخدامات العسكرية والشاقة

كشفت شركة آيسر التايوانية عن جهاز كروم بوك جديد مناسب للاستخدامات العسكرية والشاقة أطلقت عليه Spin 514.

وعمدت الشركة التايوانية لصناعة حاسوبها الجديد من الألومنيوم وفق المعيار العسكري MIL-STD810H، مما يجعله مقاوماً للسقوط من مسافة 122 سم.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Ryzen 7 3700 C أو Ryzen 5 3500 C، وبطاقة رسوميات Redeon RX Vega iGPU من AMD، ونظام تشغيل كروم أو إس.

وزودت الشركة التايوانية جهازها الجديد بشاشة لمسية مقاس 14 بوصة بدقة عرض 1080 بيكسل، تتيح للمستخدم استعمال الحاسوب بوضع الخيمة أو بوضع الحاسوب اللوحي.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ16 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية، منفذي USB-C، ومنفذي USB-A، ومكان لتركيب كرت ذاكرة، ومنفذ HDMI، واي فاي، بلوتوث، ولوحة مفاتيح مضاءة.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن سعر جهازها الجديد الذي ستطلقه في الأسواق العالمية في مارس القادم.

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