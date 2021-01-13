13 تطبيق أندرويد و 14 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة

في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 13 تطبيق و 14 لعبة أندرويد ).

13 تطبيق

Rec Recorder PRO (NO ADS) : 1السعر الحقيقي 7.49$، مجاني لمدة 4 يوم.

Hue Melodi – Philips Hue lights dancing to music :2 السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Image Optimizer & Compressor 2021 Recommended : 3السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

Quick Volume Control in notification bar : 4السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

80s Music Radio Pro :5 السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

90s Music Radio Pro : 6السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

Text Reader PRO – Offline Text To Speech App (tts) : 7السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Gradient Icon Pack: 8السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

Christmas Wallpaper : 9السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Falling Flowers Red – Live Wallpaper : 10السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Hexanet White – Icon Pack :11 السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Lines Square – Neon icon Pack : 12السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Xperia Theme – Osaka Castle : 13السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

14 لعبة

Sudoku {Premium Pro} : 1السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Superheroes Junior: Robo Fighting – Offline Game : 2السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Grow Spaceship VIP – Galaxy Battle :3 السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon : 4 السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Neo Monsters : 5السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Sudoku Deluxe VIP : 6السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting : 7السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Terra Fighter 2 Pro : 8السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z : 9 السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure :10 السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Defender Heroes Premium: Castle Defense – Epic TD : 11السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Stone Of Souls : 12 السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Tap Town – Soul Event : 13 السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

14: Superhero War Premium: Robot Fight – Action RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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