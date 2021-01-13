النجار: الإصابات بـ “كورونا” تزايدت في آخر أسبوعين لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الأربعاء، إن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في آخر أسبوعين؛ لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية، بعد أن كان الوضع الوبائي يمرّ بمرحلة هدوء واستقرار المدة الماضية.

وأوضح النجار، خلال تصريح صحفي، أن سبب تدهور الوضع الحالي ناتج عن نقص “المسحات” منذ أسبوع، والازدحام نتيجة إقبال المسافرين على مراكز فرز العينات.

وأكد النجار أن كافة مراكز العزل تشتغل حاليا تحت ضغط كبير، مبديا تخوفه من عدم استطاعة المراكز التحمل بعد ارتفاع عدد الإصابات؛ نتيجة استهتار يحدث من قبل عامة الناس على الرغم من انتشاره الواسع وخاصة في الدول الأوروبية بعد ظهور طفرات جديدة للفيروس.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل، الأربعاء، 7 وفيات بفيروس كورونا، و640 إصابة و1082حالة شفاء.

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