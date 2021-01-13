عام غير عادي.. أفلام عليك انتظارها في 2021

تأثر عالم السينما وصناعة الأفلام بشدة خلال 2020 بسبب فيروس كورونا، الذي أثر على عمليات تصوير الأفلام وإنتاجها، وتأجيل عدد منها إلى 2021.

ويتوقع العديد من النقاد أن يكون عام 2021 من أهم الأعوام السينمائية لا سيما إذا أعيد فتح دور السينما بشكل كامل.

بعد تأجيله عدة مرات، تقرر أخيرًا طرح فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين في أبريل عام 2021، سيكون هذا الفيلم آخر مشاركة للممثل البريطاني دانييل كريغ، الذي مثّل دور العميل السري جيمس بوند منذ عام 2006، كما يشارك في الفيلم الممثل ذو الأصول المصرية رامي مالك، ومن المتوقع أن تكون مدة الفيلم حوالي 3 ساعات، ليصبح الأطول مقارنة بالأجزاء السابقة التي لا تتجاوز مدة كل فيلم منها ساعتين.

بعد 10 سنوات من أول ظهور لها في سلسلة أفلام عالم مارفل، تعود الأرملة السوداء (ناتاشا رومانوف) لأداء دور البطولة لأول مرة في عالم مارفل، تدور أحداث الفيلم في فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا في مهمة جديدة في روسيا، وستؤدي دور البطولة فيه الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون.

أحد أهم أفلام الرعب المنتظرة في العام الجديد، حيث تكافح عائلة آبوت بقيادة الأم إيفيلن وأطفالها الثلاثة، للعثور على منزل جديد في عالم مليء بالوحوش.

يمكننا أن نطلق على هذا الفيلم اسم آخر وهو “ميلاد شخصية جديدة من أبطال مارفل” وهو موريبوس، عالم كيميائي يعاني من مرض نادر بالدم، يكتسب قدرات مصاص الدماء، ويقرر تسخيرها لمحاربة الشر.

يستعد الممثل العالمي فان ديزل للجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast & Furious، كما سيظهر المصارع الشهير جون سينا لأول مرة في السلسلة، إضافة إلى ميشيل رودريجيز، وتشارليز ثيرون التي انضمت لأبطال السلسلة بالجزء الثامن، يجب أن يواجه دومينيك توريتو وعائلته من المتسابقين شقيقه الأصغر جيكوب الذي يمثل دوره جون سينا والذي يحمل ثأرًا شخصيًا ضد أخيه الأكبر دومينيك.

يرتدي المخرج جيسون ريتمان حذاء والده إيفان لمواصلة إرث صائدي الأشباح، وصدر أول جزء من هذه السلسلة في عام 1984 والثاني في 1989 والآن يستكمل الابن ما بدأه والده، حيث تكتشف إحدى العائلات هذا الإرث في المزرعة التي اشتروها حديثًا.

مغامرة جديدة من مغامرات ديزني، ليس تكملة لفيلم Pixar بل قصة جديدة لمحاربة تُدعي رايا، تحاول العثور على التنين الأخير على وجه الأرض.

من بطولة توم هالاند المؤدي لدور سبايدر مان في آخر أفلام عالم مارفل، يحكي الفيلم قصة اختفاء النساء من العالم بسبب جرثومة ما، بينما يستطيع الرجال سماع أفكار بعضهم البعض.

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