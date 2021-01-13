كورونا من الإنسان إلى الغوريلا

شهدت حديقة سان دييغو الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إصابة 2 من حيوانات الغوريلا بفيروس كورونا المستجد.

وقال جافين نيوسوم حاكم الولاية إن إصابة الغورليتين لم تكتشف إلا بعدما ظهرت عليهما أعراض المرض.

وأشار إلى أنّ الفحوصات أكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وقال إنّ غوريلا ثالثة تعاني من أعراض مشابهة، وتم عزلها تمهيداً لإجراء الفحوصات لها.

وأكدّ جافين نيوسوم تحسن صحة الحيوانات المصابة، وقال إنّ الفريق الطبي التابع للحديقة يشرف على رعايتها والاهتمام بها.

وأكد حاكم الولاية إجراء تحريات حول الموضوع لتحديد مصدر العدوى، وما إذا كانت العدوى انتقلت للحيوانات من الإنسان أو من حيوانات أخرى مصابة بكورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية