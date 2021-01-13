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كورونا من الإنسان إلى الغوريلا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت حديقة سان دييغو الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إصابة 2 من حيوانات الغوريلا بفيروس كورونا المستجد.

وقال جافين نيوسوم حاكم الولاية إن إصابة الغورليتين لم تكتشف إلا بعدما ظهرت عليهما أعراض المرض.

وأشار إلى أنّ الفحوصات أكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وقال إنّ غوريلا ثالثة تعاني من أعراض مشابهة، وتم عزلها تمهيداً لإجراء الفحوصات لها.

وأكدّ جافين نيوسوم تحسن صحة الحيوانات المصابة، وقال إنّ الفريق الطبي التابع للحديقة يشرف على رعايتها والاهتمام بها.

وأكد حاكم الولاية إجراء تحريات حول الموضوع لتحديد مصدر العدوى، وما إذا كانت العدوى انتقلت للحيوانات من الإنسان أو من حيوانات أخرى مصابة بكورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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