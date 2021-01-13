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أطعمة مفيدة لصحة العين.. تعرّفوا عليها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية أهمية الخضروات والفواكه لصحة العين، لاحتوائها على مواد تساهم في الحفاظ على قوة البصر.

وحددت الجمعية الألمانية الخضروات والفواكه المفيدة للبصر بالجزر، السبانخ، الطماطم، البروكلي، المانجو، لاحتوائها على مادة البيتا كاروتين التي يحولها الجسم لفيتامين أ المفيد للبصر، والتي تحمي شبكية وعدسة العين.

وأشارت الجمعية لأهمية تناول الذرة والخضراوات ذات الأوراق التي تحتوي على الكاروتنويدات، اللوتين، والزيازنثين، والتي تخفف من احتمال الإصابة بضمور الشبكية والمياه البيضاء.

وأكدت الجمعية الألمانية على أهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج وفيتامين ه كالموالح، الزيوت النباتية، البندق، والحبوب، والتي تعمل على حماية الخلايا الشبكية من أضرار ضوء الشمس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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