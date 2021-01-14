مهرجان البحرين السينمائي يحدد “أبريل” موعداً لأولى دوراته

أجل مهرجان البحرين السينمائي إقامة دورته الأولى إلى شهر أبريل 2021 بعد أن كان من المقرر انعقاده في شهر مارس الماضي، مع مراعاة الاحتياطات الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا وتأجيل بعض الفعاليات إلى وقت لاحق من العام الجاري-حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان لها إنها وضعت تصوراً جديداً للمهرجان يتيح عقد الفعاليات الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر أبريل وتؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها حتى موعد آخر في هذا العام يتم الإعلان عنه لاحقاً”.

وسيقام المهرجان في الفترة من الأول إلى الخامس من أبريل تحت شعار “سينما لأجلك”.. ويأتي المهرجان امتداداً لمسابقة نادي البحرين للسينما التي أقيمت منها دورتان، الأولى في 2017 بمشاركة 15 فيلماً بحرينياً قصيراً والثانية في 2018 م بمشاركة 25 فيلماً بحرينياً قصيرا.

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