كيفية تنظيف اللابتوب الخاص بك بأفضل طريقة مُمكنة

تنظيف اللابتوب يُعتبر من المهارات والأمور الضرورية التي لا بُد وأن يتعلمها أي شخص مهما كان خاصة أن الحواسيب المحمولة في الوقت الحالي تُعتبر من الأجهزة الالكترونية المنتشرة بشكل كبير جداً، وبطبيعة الحال تنظيف اللابتوب يحتاج إلى دقة كبيرة وذلك لأنه يتكون من شرائح صغيرة جداً ومضغوطة بشكل جيد وبالتالي يمكن أن تساهم الأتربة الموجودة على اللابتوب في تقليل العمر الافتراضي الخاص بجهازك وإلحاق الكثير من الأضرار الأخرى إذا لم تقم بتنظيفها على الدوام ولذلك سنقوم في هذا المقال بتوضيح أفضل طريقة ممكنة يمكنك من خلالها تنظيف اللابتوب الخاص بك بكل سهولة.

ما هي الأشياء التي ستحتاجها من أجل تنظيف اللابتوب الخاص بك؟

1. قطعة قماش من الألياف الدقيقة:

أي قطعة قماش من الألياف الدقيقة يمكن أن تكون كافية مثل الأقمشة التي تأتي مع النظارات أو أجهزة التلفزيون أو الشاشات أو أجهزة الحاسوب المحمولة، أما إذا لم تكن لديك أحد هذه الأقمشة فيمكنك الاستعانة بأقمشة MagicFiber والتي تعتبر مثالية أيضاً في عملية تنظيف اللابتوب أو تنظيف الأجهزة الالكترونية بشكل عام.

2. الهواء المضغوط [اختياري]:

إذا كان بإمكانك فتح اللوحة الخلفية للجهاز الخاص بك، فإن استخدام الهواء المضغوط لتنظيف الغبار الموجود على المراوح يعتبر من الأمور المفيدة أيضاً، إذا كانت لديك القدرة على القيام بهذا الأمر فأرشح لك استخدام مسدس الهواء المضغوط Falcon Dust, Off Compressed Gas الذي سيساعدك بشكل كبير جداً على تنظيف معظم الغبار المتواجد في الجزء السفلى من اللابتوب الخاص بك دون الضرر بأي جزء من أجزاء الجهاز.

3. مسحات قطنية وكحول isopropyl بنسبة 70%:

أي ماركة من الكحول والقطن ستفي بالغرض وستساعد في تنظيف اللابتوب الخاص بك على أكمل وجه.

كيفية تنظيف اللابتوب الخاص بك بطريقة سريعة:

أولاً قم بإيقاف تشغيل الجهاز الخاص بك وإزالة البطارية إن استطعت، بعد ذلك قم بمسح الجهاز بالكامل بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة، سيؤدي ذلك إلى التقاط غالبية الغبار والخدوش الخفيفة، إذا كان هناك بعض الأتربة العنيدة أو المكدسة فقم باستخدام الهواء المضغوط بشكل بسيط لإزالة هذه التكدسات، لا تضغط باستمرار على فوهة الهواء المعلب لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث تكثيف لا حاجة إليه.

أما إذا انسكب منك شيء على الحاسوب أو بدت لوحة المفاتيح ولوحة الماوس عاكسة لدهون الأصابع، فقم باستخدام قطعة القماش الدقيقة برفق مع كمية من الماء واحرص على عدم الضغط على لوحة الماوس لأسفل عند تنظيفها، ولا تقم مُطلقاً برش الماء أو سكبه مباشرةً عند تنظيف اللابتوب الخاص بك.

إذا لم يف الماء بالغرض أو كانت هناك بعض البقع المستعصية فقم باستخدام كمية بسيطة من الكحول بدلاً من الماء، ولاحظ أيضاً أن استخدام الكحول مقبول فقط مع بعض المواد، عادةً ما تكون هذه المادة صلبة وغير مسامية من البلاستيك، لذا فإنه من المهم أن تقوم بإجراء فحص موضعي أولاً للتأكد من أن الكحول لا يسبب أي مشاكل، ولاحظ أنه لا يجب عليك استخدام الكحول مع المواد البلاستكية اللينة لأنه يمكن أن يسبب الكثير من الأضرار وبالتالي حاول استخدام الماء أولاً لمعرفة ما إذا كان كافياً أم لا.

كيفية إزالة بقايا القاذورات عند تنظيف اللابتوب الخاص بك:

إذا كانت هناك بعض الآثار الظاهرة نتيجة إزالة ملصق أو بقايا قاذورات وترغب في إزالتها أيضاً، فإنه يمكنك البدء بقليل من الماء مع قطعة قماش لمعرفة ما إذا كان سينجح أم لا، إذا لم ينجح الأمر فحاول أن تقوم بتجربة كمية صغيرة من الكحول، أما إذا لم يعمل الكحول فيمكن أن يكون منتج مثل Goo Gone هو الملاذ الأخير لك، على الرغم من أن الكحول سيفي بالغرض تقريباً في جميع الحالات، لاحظ أيضاً أن منتج Goo Gone لديه نفس التحذيرات الخاص بالكحول لذلك لا تحاول استخدامه مع المواد البلاستيكية اللينة.

كيفية تنظيف شاشة اللابتوب وكذلك تنظيف اللابتوب من الداخل:

تنظيف شاشة اللابتوب من الأمور البسيطة جداً، ما عليك سوى تمرير قطعة القماش التي ذكرناها مسبقاً مع ضغطة قليل إذا لم تكن الشاشة زجاجية، أنا إذا كانت زجاجية فاستخدم لمسة خفيفة لمسح الغبار برفق، يمكن أيضاً أن تستخدم القليل من الماء أو تبلل القماشة بقليل من الماء إذا كانت هناك بعض البقع المستعصية.

أما إذا كنت تريد تنظيف الجهاز من الداخل، ولا أنصح بذلك إلا في بعض الحالات الضرورية مثل ارتفاع صوت اللابتوب الخاص بك، أو ارتفاع درجة الحرارة إلى حد كبير بشكل متكرر، يمكنك في هذه الحالة أن تقوم بتنظيف الجهاز من الداخل.

ولفعل ذلك كل ما عليك فعله هو أن تقوم بإزالة اللوحة السفلية الخاصة بالجهاز وذلك يتطلب مفك براغي وغالباً ما يكون مفكاً خاصاً بالإلكترونيات، وتذكر مكان إزالة كل مسمار أو برغي وذلك لأن بعض أجهزة الحواسيب المحمولة تستخدم أطوال مختلفة لأجزاء مختلفة من الهيكل.

بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى الجزء السفلي من الجهاز قم باستخدام دفعات صغيرة من الهواء المضغوط لتنظيف الغبار بالكامل وبشكل آمن، افعل الشيء نفسه مع فتحات التهوية والمراوح، ولكن تذكر تثبيت شفرة المروحة في مكانها لمنعها من الدوران بسرعة كبيرة، بمجرد عمل ذلك يمكنك تركيب اللوحة السفلية مرة أخرى وتشغيل الحاسوب الخاص بك مرة أخرى بكل أمان.