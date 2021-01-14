سامسونج ستكشف عن إصدارين من متعقب Galaxy SmartTag الذكي

نحن حاليًا متأكدين من قدوم متعقب Galaxy SmartTag الذكي من سامسونج في وقت قريب، وما كنا نعرفه هو أننا أمام إصدار واحد فقط من المتعقب، إلا أن تسريب صدر اليوم من مصدر قوي قد أوضح أن سامسونج تخطط لإطلاق إصدارين مختلفين من هذا المتعقب، تحت اسم Galaxy SmartTag و Galaxy SmartTag+

متعقب Galaxy SmartTag قادم بإصدارين مختلفين

طبقًا للتسريب، المتعقب قادم مع خاصية Privacy ID لكي يتعرف عليك وعلى هويتك -أي هوية صاحبه- إلى جانب أنه سيدعم التشفير من نوع End-to-End وذلك للحفاظ على خصوصيتك وخصوصية أجهزتك. المتعقب سيرتبط بأجهزة سامسونج جالكسي بسهولة بالغة من ناحية أخرى.

المتعقب قادم بإصدارين E1-T5300 وE1-T7300 وهم الإصدار العادي وإصدار بلس على الترتيب، وفي الوقت الحالي نحن نعلم مواصفات الإصدار العادي وهي المذكورة بالأعلى، هذا إلى جانب أن الزر الموجود في المتعقب سيكون قادر على إصدار صوت من الهاتف لتحديد مكانه في أي وقت وذلك من خلال الضغط عليه مرتين!

المتعقب سيكون قادر على تحديد الموقع الجغرافي للأجهزة المرتبط بها أيضًا، ولا ننسى أن سامسونج قد تبنت تقنية ربط الأجهزة بدون الحاجة للاتصال بالانترنت، وهو ما شاركناه معكم في المقال السابق “الآن سيكون بإمكانك إيجاد هواتف سامسونج المفقودة حتى ولو كانت غير متصلة“.

في الوقت الحالي، لا نعلم ما الذي سيميز إصدار بلس عن العادي، لكنه غالبًا ستكون ميزة إضافية لا أكثر! يُذكر أن المتعقب قادم بسعر 18 دولار أمريكي طبقًا للتسريبات وسيتوفر بالألوان الأسود، الأزرق، الأخضر ودرجة من درجات البني.