رجل يعرض منزله للبيع بسعر خيالي يصل الى 340 مليون دولار

لفت منزل حديث أنظار واهتمام العديد من الأمريكيين بعد أن عرض للبيع بسعر هو الأغلى في العالم وأغلى عقار شخصي في تاريخ الولايات المتحدة نظراً لموقعه ومواصفاته المذهلة.

وتبلغ مساحة المنزل الواقع في منطقة “بيلير” بولاية كاليفورنيا 9754 متر مربع ويحتوي على 21 غرفة نوم و42 حماماً وعرض للبيع بعد نحو عقد على اكتمال بنائه بين الأشجار المحيطة به من كل جانب.

وعرض المنزل الذي أطلق عليه اسم The one للبيع بسعر يصل الى 340 مليون دولار، يذكر أن بناءه استغرث 8 سنوات وشارك في عملية البناء نحو 600 عامل ،وهو من تصميم المهندس بول ماكلين.

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