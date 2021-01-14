منوعات

احصل على أكواد مجانية لخمسة تطبيقات عملية مفيدة و مميزة للايفون والايباد بدون اشتراك!

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

الآن يإمكانك الحصول على 5 أكواد حصرية لخمسة تطبيقات مدفوعة على الايفون والايباد تتيح لك تجربتها 3 أيام بشكل مجاني تماماً دون الحاجة إلى الاشتراك أو إدخال أي بيانات تخصك. التطبيقات هي تطبيقات إنتاجية خاصة بالترجمة والدراسة أو الأغراض الاجتماعية على الايفون والايباد.

الأكواد المجانية متاحة للتطبيقات الآتية:

١- مترجم الإنترنت العربي

  إضغط هنا للتحميل

٢- الماسح الضوئي المترجم

  إضغط هنا للتحميل

٣- مترجم الصور والأماكن و الأشياء

  إضغط هنا للتحميل

٤- برنامج إيجاد و تعقب العائلة و الأصدقاء

  إضغط هنا للتحميل

٥- مترجم الصوت و الكلام

  إضغط هنا للتحميل

لتحصل على الأكواد المجانية الآن! فقط ارسل رسالة إلى [email protected] و اكتب داخلها فقط “أكواد اخبار التطبيقات 2021” ليتم ارسال الأكواد للخمسة تطبيقات!! أليس هذا رائع حقاً!

الأكواد تسمح لكم باستخدام التطبيقات بشكل مفتوح و كامل لمدة أسبوع مجاناً أو ثلاثة ايام في بعض التطبيقات (اشتراك مجاني) لتجربة البرنامج بجميع مميزاته، و تستطيع إلغاء الاشتراك أيضاً في أي وقت.

تمتعوا بالبرامج الرائعة 🙂

*خاضع لشروط الحملة

الوسوم

ترجمة الايفون ترجمة الصور تطبيقات الايباد تطبيقات الايفون تطبيقات ترجمة تطبيقات مجانية تطبيقات مجانية لوقت محدود

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار التطبيقات

عن مصدر الخبر

اخبار التقنية

اخبار التقنية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك