نمرة بيضاء نادرة تنفق بعد ولاتها باسبوعين فقط

صرح مدير حديقة نيكاراغوا الوطنية للحيوانات، الطبيب البيطري إدواردو ساكاسا عن نفوق النمرة البيضاء الصغيرة “نييفيه” النادرة والتي لم يمض اسبوعين على ولادتها بعد أن اصيب بانفلونزا وعانت مشاكل في الجهاز التنفسي.

وعبر الطبيب عن حزنة بعد موت النمرة من خلال مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووضح أن نييفيه كانت أصلا “مريضة قليلا” لدى ولادتها والتي لاقت أهتماماً واسعاً عند ولادتها كونها الأولى في حديقة حيوانات في أميركا الوسطى لهذا النوع النادر.

وتجدر الإشارة الى أن النمور البيضاء عبارة عن تحوّر جيني طبيعي لـنمر البنغال وعددهم يقدر بنحو 300 في حدائق الحيوانات.

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