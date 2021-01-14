الكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة من قبل جنرال موتورز

أعلنت شركة جنرال موتورز عن نموذجين من السيارات الطائرة ذاتية القيادة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021 تحت علامة “كاديلاك” التجارية، وأطلقت عليها اسم “eVTOL”.

وتصل سرعتها القصوى الى 90 كيلومتر في الساعة لتزويدها بمحرك كهربائي بقوة 90 واط ويحتوي النموذد الأول على مقعد واحد فقط بينا الثاني حصل على مقعدين أما مزايا النموذج الثاني فتعمل من خلال الأوامر الصوتية وإيماءات يد الراكب.

وارتفع سهم “جنرال موتورز” بعد عرض السيارتين بنسبة 8.8% ليصل إلى 48.95 دولار وارتفعت قيمتها السوقية لما يقارب الـ70 مليار دولار.

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