“ريزر” تُطلق كمامةً ذكيةً.. وكرسي ألعاب مُميّزًا

شهد معرض CES 2021 طرح شركة “ريزر” لكمامة ذكية حملت اسم Project HAZEL وكرسي ألعاب مميز أطلقت عليه Project Brooklyn.

وتعدّ الكمامة الذكية إحدى أذكى الكمامات الموجودة في العالم، حيث تم تصميمها بطريقة تساعد المستخدمين على التعايش مع انتشار فيروس كورونا.

وتتطابق الكمامة الجديدة مع قناعة التنفس الطبي 95N، من خلال استخدام منافذ تهوية نشطة قابلة للفصل والشحن، وحجيرات ذكية تعمل على تنظيم تدفق الهواء للتنفس بالشكل الأمثل، حيث تنقي الترشيح البكتيري بنسبة 95% من الجزئيات المحمولة في الهواء.

وعمدت الشركة الأمريكية لتصميم الكمامة بشكل شفاف للمساعدة في الاستمرار في التواصل الاجتماعي، ومساعدة الناس على رؤية تغييرات الوجه وردود الأفعال، وزودتها بأضواء تعمل بشكل تلقائي في الظلام لتسمح بإظهار تعابير الوجه بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

كما استخدمت “ريزر” تقنية تضخيم الصوت Razer VoiceAMP لتحسين الكلام المنطوق، وتوضيح الصوت بغض النظر عن الكمامة.

ويتميز صندوق شحن الكمامة الجديدة بقدرته على تعقيمها من خلال الأشعة فوق البنفسجية.

وتتميز الكمامة ببطاريته القوية، ومقاومتها للماء والغبار، وتصنيعها من بلاستيك قابل لإعادة التدوير.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الكمامة مبطنةٌ بالسليكون، ومزودةُ بنظام تبريد وتنظيم الهواء الفعال.

أما كرسي الألعاب Project Brooklyn فقد عمدت “ريزر” لتصميمه بشكل يناسب جميع اللاعبين.

ويتكون الكرسي من ألياف الكربون، ومجهز بإضاءة RGB، ويمكن للمستخدم تخصيص وضعياته بسهولة ليصبح محطة ألعاب غامرة مع عرض الصور البانورامية مع شاشة قابلة للطي مقاس 60 بوصة.

ويتميز الكرسي بإمكانية دمج التفاعل اللمسي المضمن في المقعد، وبمساند الذراع الرباعية الأبعاد التي تتحول لطاولات قابلة للتعديل؛ مما سيمنح المستخدم راحة كبيرة أثناء اللعب.

ويرتكز الكرسي على قاعدة قابلة للضبط، يثبت عليها شاشة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، التي تأتي بمقاس 60 بوصة، ويمكن تشغيلها بلمسة زر واحدة.

وعمدت ريزر لدمج إضاءة Razer Chrome RGB على طول الجوانب الخارجية لوسائد المقعد وحامل التخصيص، وتستخدم 16.8 مليون لون، ويجري تشغليها أثناء اللعب بالتزامن مع الأجهزة الطرفية الأخرى في أكثر من 150 لعبة متكاملة.

يذكر أن “ريزر” لم تكشف عن موعد طرح كرسي الألعاب Project Brooklyn، والكمامة Project HAZEL، ولا عن سعرهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية