كيف تجعل تيليجرام يبدو مثل واتس اب ؟ إليك هذه الطريقة!

كثيرون يستخدمون تطبيق تيليجرام ومؤخراً زاد مستخدمو التطبيق بشكل واضح سواء خلال فترة وباء فيروس كورونا أو مع تعديل خصوصية واتس اب وهجرة ملايين المستخدمين منه إلى تطبيقات بديلة مثل تيليجرام. هنا في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية جعل تطبيق تيليجرام يبدو مثل واتس اب من الناحية الشكلية.

كيفية جعل تيليجرام مثل واتس اب ؟

الأمر سهل وبسيط، كل ما سوف تفعله هو استخدام نمط أو Theme يحول واجهة تيليجرام ليجعلها أشبه ما تكون بواجهة واتس اب الشهيرة وخاصةً في الوضع النهاري.

نحن هنا لا نتحدث أي تغيير في وظائف ومهام التطبيق وإنما فقط تغيير شكلي يمكنك إجراؤه إذا كنت تود الحصول على شكل مألوف يشبه تطبيق واتس اب الذي ربما تكون قد اعتدت عليه لسنوات.

كل ما عليك هو الضغط على هذا الرابط الذي يفتح تلقائياً داخل تطبيق تيليجرام (https://t.me/addtheme/RetroGreen) لمعاينة النمط الجديد الذي يُسمى Retro Green.

اضغط على تطبيق أو Apply للبدء في استخدامه حيث ستبدو المحادثات كما يظهر في الصورة.

يمكنك لاحقاً تغيير نمط Theme تيليجرام بسهولة عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > إعدادات المحادثات Chat Settings > لون النمط Color Theme لاختيار النمط الذي تريد.

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