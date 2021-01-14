رسميًا – الكشف عن سامسونج جالكسي S21 وإليك المواصفات، المميزات، والأسعار!

اليوم وخلال حدثها كشفت سامسونج رسميًا عن هاتف جالكسي S21 وذلك ضمن فعاليات الكشف عن السلسلة الجديدة، وهاتف جالكسي S21 العادي هو أقل هواتف السلسلة من حيث المواصفات والسعر كما هو معروف بالنسبة لنا جميعًا! وضمن المؤتمر كشفت سامسونج عن تصميم Contour Cut الجديد، وهو التصميم الذي ابتدعته سامسونج للسلسلة الجديدة وخصوصًا للجهة الخلفية ولمنطقة الكاميرات، هذا حيث أن التصميم من الجهة الأمامية -أي الشاشة- لم يتغير في شيء بالطبع.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي S21

أولى المواصفات والمميزات هي تصميم Contour Cut الجديد، وهو حقًا تصميم ممتاز ومبهر، وجعل هواتف سامسونج تبتعد عن تصميم مربع الكاميرات والذي بدأته أبل، وبهذا أصبح لدى سامسونج تصميم مختلف كليًا!

هاتف جالكسي S21 قادم مع معالج سنابدراجون 888 الجديد في أسواق محدودة جدًا إلى جانب معالج إكسينوس 2100 في باقي الأسواق، وهو المعالج الذي سنحدّثكم عنه في مقال منفصل، الهاتف أيضًا قادم مع معالج 5G مدمج في المعالج المركزي إلى جانب بطارية بسعة 4,000 ملي أمبير، نذكر أن معالج إكسينوس 2100 هو معالج بدقة تصنيع 8 نانومتر ويقدم أداء مرتفع جدًا، وسيكون منافس قوي لمعالج سنابدراجون، وقد لا نلاحظ فروقات كبيرة بين الهاتفين خلال العام الجاري.

من حيث الذواكر، الهاتف يأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية إلى جانب مساحة تخزينية 128 أو 265 جيجابايت، ولا شك أن هذه أرقام كافية جدًا وتساعد على تسعير الهاتف بشكل مقبول، الهاتف سيتوفر بأربع ألوان مختلفة وهي كما بالصورة السابقة والصورة التالية:

إصدار جالكسي S21 هو الوحيد ضمن السلسلة الذي يأتي مع ظهر من البلاستيك، بينما تأتي الشاشة مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus الرائدة، يُذكر أيضًا أن اللون الرمادي سيتوفر بمساحة 265 جيجابايت فقط! ويبدو أن سامسونج لديها اهتمام بالغ بهذا اللون حاليًا.

سيأتي هاتف جالكسي S21 العادي مع شاشة بقياس 6.2 بوصة مع كامرا أمامية في المنتصف، وفيما يلي شكل الجهة الأمامية في الهاتف مقارنةً مع إصدار بلس:

الهاتف سيحمل مستشعر Ultrasonic الجديد ضمن الشاشة من كوالكوم، وهو الذي حدّثناكم عنه سابقًا في مقال “كوالكوم تعلن عن الجيل الثاني من مستشعر البصمة 3D Sonic Sensor مع مميزات رائعة“. — شاشة هاتف جالكسي S21 قادمة بدقة FHD+ فقط بينما ستدعم تردد 120 هيرتز بدون أي مشكلة، لكن الشاشة الجديدة في الهاتف ستقدم خاصية التردد التكيفي ليقل أو يزيد ترددها حسب المحتوى الذي يتم استعراضه.

الهاتف قادم مع كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا تقريب بدقة 64 ميجابيكسل تمامًا مثلما ورد في التسريبات سابقًا. الكاميرات ستدعم خواص مميزة من حيث التصوير الليلي، وضع البورتريه والتقريب! الهواتف الجديدة ستدعم التصوير بدقة 8K وستقدم خواص جديدة للكاميرا من ناحية السوفتوير. جانب كاميرا أمامية معتادة بدقة 10 ميجابيكسل

سعر وموعد إطلاق هاتف جالكسي S21 العادي

سامسونج سعّرت الهاتف بسعر 799 دولار أمريكي لإصدار 128 جيجابايت، هذا بينما سيبدأ توفر الهاتف في 29 يناير الجاري، هذا بينما تم البدء في الحجز المسبق اليوم 14 يناير في البلدان التي توفر هذه الخاصية! يُذكر أيضًا أن الحجز المسبق سيوفر للحاجزين متعقب Samsung SmartTag الجديد فقط.. لتتعرف على السعر في بلدك وإمكانية الحجز المسبق زر موقع سامسونج.