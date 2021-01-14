رسميًا – الكشف عن سامسونج جالكسي S21 بلس وهذه المواصفات والمميزات و السعر !

مؤتمر سامسونج قد عُقد اليوم، وخلاله كشفت الشركة عن سلسلة جالكسي S21 إلى جانب بعض الأجهزة والإكسسوارات الأخرى، وفي مقال سابق حدّثناكم عن هاتف جالكسي S21 العادي ومميزاته ومواصفاته، والهاتف يأتي مع كاميرا ثلاثية، جسم من البلاستيك وشاشة 1080p، والآن نتحدّث بشكل مفصّل عن هاتف جاكسي S21 بلس، والذي يأتي ليتوسّط الوضع بين هاتف جالكسي S21 العادي وبين إصدار ألترا المحبوب.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي S21 بلس

أولى المواصفات والمميزات هي تصميم Contour Cut الجديد، وهو حقًا تصميم ممتاز ومبهر، وجعل هواتف سامسونج تبتعد عن تصميم مربع الكاميرات والذي بدأته أبل، وبهذا أصبح لدى سامسونج تصميم مختلف كليًا، هذا في حين أن إصدار جالكسي S21 ألترا لازال يحتفظ بتصميم شبه مربّع نظرًا لأنه يأتي بكاميرات أكثر ومستشعر Laser AF.

هاتف جالكسي S21 بلس مع معالج سنابدراجون 888 الجديد في أسواق محدودة جدًا منها السوق الأمريكي والكوري، أما الأنحاء الأخرى من العالم ستسلم الهاتف بمعالج إكسينوس 2100، وهو المعالج الذي سنحدّثكم عنه في مقال منفصل، الهاتف أيضًا قادم مع معالج 5G مدمج في المعالج المركزي إلى جانب بطارية بسعة 4,800 ملي أمبير. نذكر أن معالج إكسينوس 2100 هو معالج بدقة تصنيع 8 نانومتر ويقدم أداء مرتفع جدًا، وسيكون منافس قوي لمعالج سنابدراجون، وقد لا نلاحظ فروقات كبيرة بين الهاتفين خلال العام الجاري.

من حيث الذواكر، الهاتف يأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية إلى جانب مساحة تخزينية 128 أو 265 جيجابايت، ولا شك أن هذه أرقام كافية جدًا وتساعد على تسعير الهاتف بشكل مقبول، الهاتف سيتوفر بأربع ألوان مختلفة وهي كما بالصورة السابقة والصورة التالية، نذكر أيضًا أن نفس مواصفات الذواكر تشترك فيها هواتف جالكسي S21 وجالكسي S21 بلس.

على عكس إصدار جالكسي S21 سيأتي هاتف جالكسي S21 بلس مع ظهر من البلاستيك، هذا مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus الرائدة، سيأتي هاتف Galaxy S21 Plus مع شاشة بقياس 6.7 بوصة مع كاميرا أمامية في المنتصف، وفيما يلي شكل الجهة الأمامية في هواتف جالكسي S21 وS21 بلس:

الهاتف سيحمل مستشعر Ultrasonic الجديد ضمن الشاشة من كوالكوم، وهو الذي حدّثناكم عنه سابقًا في مقال “كوالكوم تعلن عن الجيل الثاني من مستشعر البصمة 3D Sonic Sensor مع مميزات رائعة“. — شاشة هاتف جالكسي S21 بلس قادمة بدقة FHD+ فقط بينما ستدعم تردد 120 هيرتز بدون أي مشكلة، لكن الشاشة الجديدة في الهاتف ستقدم خاصية التردد التكيفي ليقل أو يزيد ترددها حسب المحتوى الذي يتم استعراضه. — الشاشو الجديدة من نوع LTPO الرائد وسيترواح ترددها بين 48 هيرتز و120 هيرتز.

الهاتف قادم مع كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا تقريب بدقة 64 ميجابيكسل تمامًا مثلما ورد في التسريبات سابقًا. الكاميرات ستدعم خواص مميزة من حيث التصوير الليلي، وضع البورتريه والتقريب! الهواتف الجديدة ستدعم التصوير بدقة 8K وستقدم خواص جديدة للكاميرا من ناحية السوفتوير. — يُذكر أيضًا أن نفس الكاميرات مستخدمه في الإصدار العادي والبلس، هذا بالطبع إلى جانب كاميرا أمامية معتادة بدقة 10 ميجابيكسل.

سعر وموعد إطلاق هاتف جالكسي S21 بلس

سامسونج سعّرت الهاتف بسعر 999 دولار أمريكي لإصدار 128 جيجابايت، هذا بينما سيبدأ توفر الهاتف في 29 يناير الجاري، بينما تم البدء في الحجز المسبق اليوم 14 يناير في البلدان التي توفر هذه الخاصية! يُذكر أيضًا أن الحجز المسبق سيوفر للحاجزين متعقب Samsung SmartTag الجديد فقط.. لتتعرف على السعر في بلدك وإمكانية الحجز المسبق زر موقع سامسونج.