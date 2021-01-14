رسمياً الإعلان عن سامسونج جالكسي S21 ألترا – المواصفات ، المميزات ، السعر!

كشفت سامسونج رسمياً عن سلسلة هواتف جالكسي S21 الجديدة والتي تضم ثلاثة هواتف مختلفة، ويعتبر هاتف جالكسي S21 ألترا هو أفضلها وأغلاها ثمناً وفي هذا المقال سوف نتعرف على المواصفات التفصيلية له، وأهم المميزات الجديدة فيه مع نظرة على الأسعار الرسمية له.

ملخص مواصفات سامسونج جالكسي S21 ألترا :

الشاشة بقياس 6.8 إنش بدقة 1440×3200 بكسل من نوع Dynamic AMOLED، وتدعم حتى معدل تحديث 120 هيرتز. كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، و 12 ميجابكسل للكاميرا واسعة المجال، و 10 ميجابكسل للكاميرا المكبرة Telephoto، ، وكاميرا بيرسوكوب مكبرة بدقة 10 ميجابكسل، حساس مستقل للتركيز الليزري. الكاميرا تدعم التكبير البصري حتى 10 مرات، وتصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K. تقنية التثبيت البصري OIS في الكاميرا الأساسية والمكبرة Telephoto وواسعة المجال. كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 40 ميجابكسل، وفتحة عدسة F/2.2. المعالج هو Snapdragon 888 (الصين/كوريا/أمريكا) أو Exynos 2100 (عالمياً)، كلاهما ثماني النواة بتقنية معالجة 5 نانومتر. الذاكرة العشوائية: 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5. السعة التخزينية: 128 و 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1. لا يوجد منفذ ذاكرة خارجي microSD. البطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي. Bluetooth 5.2 – Wi-Fi 6 – دعم شبكات الجيل الخامس 5G – الاتصال قريب المدى NFC حساس بصمات مدمج في الشاشة من نوع Ultrasonic.

التصميم

بشكل عام يأتي هاتف سامسونج جالكسي S21 ألترا بتصميم مميز للغاية مصنوع من المعدن (الألومنيوم )ومغطى يالزجاج من الأمام والخلف. أعلى يسار الجهة الخلفية هناك مربع بارز يحتوي على كاميرات الهاتف المختلفة.

الهاتف ثقيل الوزن نسبياً حيث يبلغ وزنه 227 جراماً، ويدعم الهاتف خاصية مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68 أي حتر عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة في الظروف القياسية.

الشاشة

شاشة سامسونج جالكسي S21 ألترا يأتي بشاشة راقية للغاية بمواصفات مثالية فهي بقياس 6.8 إنش من نوع Dynamic AMOLED وهي منحنية من الجوانب ومغطاة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus. الشاشة بدقة 1440p+ وتعطي كثافة بكسلات عالية تبلغ نحو 515 بكسل لكل إنش.

الشاشة تدعم معدل تحديث حتى 120 هيرتز مع تقنية Adaptive Refresh Rate والتي تقوم بتغيير معدل التحديث بالزيادة أو النقص بحسب المحتوى المعروض على الشاشة لتقليل استهلاك البطارية. تتمتع الشاشة أيضاً بدرجة سطوع عالية تصل إلى 1200 نقطة.

المواصفات الداخلية

المواصفات الداخلية مميزة للغاية وسوف تضمن لك أفضل أداء ممكن فلدينا معالجات هي الأحدث حتى الآن بتقنية معالجة 5 نانومتر سواء معالج Snapdragon 888 من كوالكم والذي سيتوفر في أماكن محدودة حول العالم مثل الولايات المتحدة والصين، أو معالج Exynos 2100 الذي شهد هو الآخر تطوراً كبيراً للغاية وهو ذات المعالج الذي سيتوفر في الوطن العربي وأوروبا.

الذاكرة العشوائية كبيرة وهي بحجم 12 و 16 جيجابايت، في حين تبلغ السعة التخزينية 128 و 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1 علماً بأنه لا يوجد منفذ ذاكرة خارجي microSD، كل هذا مع نظام تشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج المميزة One UI 3.5 بمزاياها المعروفة ومزايا أخرى إضافية حصرية.

البطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات (50% في نصف ساعة فقط)، أيضاً توجد تقنية الشحن اللاسلكي لكن العيب الوحيد القاتل أنه لا يوجد شاحن أصلاً في علبة الشراء وإن لم يتوفر لدى المستخدم شاحن فعليه شراء واحد.

يدعم هاتف سامسونج جالكسي S21 ألترا شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات الوايفاي فائقة السرعة Wi-Fi 6E – 802.11ax وأيضاً بلوتوث 5.2. لدينا كذلك سماعات ستريو ومستشعر بصمات مدمج في الشاشة.

الكاميرا

يأتي هاتف سامسونج جالكسي S21 ألترا بعدة كاميرات في الجة الخلفية لأغراض مختلفة يمكن تلخيصها كالآتي:

كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتقنية التثبيت البصري OIS وتقنية دمج البكسلات حيث يتم دمج كل 9 بكسل في بكسل واحد لإنتاج صورة واحدة بدقة 12 ميجابكسل في الوضع الافتراضي.

كاميرا بيروسكوب مكبرة تدعم التكبير البصري حتى 10 مرات مع تقنية التثبيت البصري OIS.

كاميرا أخرى مكبرى Telephoto تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات مع تقنية التثبيت البصري OIS.

كاميرا واسعة المجال Ultra Wide.

الكاميرا الخامسة ليست كاميرا في الحقيقة وإنما حساس ليزر لعمل التركيز التلقائي.

كاميرا جالكسي S21 ألترا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية من كافة الكاميرا بما في ذلك الكاميرا الأمامية. أيضاً هناك إمكانية لتصوير الفيديو بدقة 8K بسرعة 24 إطار في الثانية.

السعر

هاتف سامسونج جالكسي S21 ألترا سوف يتوفر بسعر يبدأ من 1120 دولاراً أمريكياً، وسيتوفر في الأسواق بداية من شهر فبراير المقبل وسوف تحصل على هدايا مجانية في البداية تشمل المتتبع SmartTag وسماعات Galaxy Buds Pro الجديدة. الهاتف يدعم قلم S Pen لكنه يباع منفرداً.