لينوفو تطلق حاسوبا رائعا يتحوّل إلى جهاز لوحي

أطلقت شركة لينوفو الصينية حاسوبا جديدا بمواصفات مميزة أطلقت عليه Lavie Mini.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core-i7 من الجيل 11، ومعالج رسوميات Intel Lirs XE، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 8 بوصة ودقة عرض 1200* 1900 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SSD بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 16 غيغا بايت.

ويتميز الحاسوب الجديد بهيكله الجديد الذي يمكن المستخدم من استعماله كحاسوب صغير أو حاسوب لوحي، أو منصة تشغيل لألعاب الفيديو، وباحتوائه على قبضات خاصة قابلة للتثبيت على جانبي الجهاز.

ويحتوي الحاسوب على بطارية باستطاعة 26 واط تجعله يعمل لمدة 10 ساعات، وكاميرا تعتمد على الأشعة ما تحت الحمراء لضمان دخول آمن لنظام التشغيل عبر تقنيات التشغيل عبر Widows Hello، واي فاي، بلوتوث، ومنافذ HDMI.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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