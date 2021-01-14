نسيان “كلمة سر” تُكلّف ألمانياً 240 مليون دولار

بات المبرمج الألماني ستيفان توماس مهدداً بخسارة 240 مليون دولار في حال لم يتذكر الرمز السري لمحفظة البتيكوين الخاصة به.

وكان المبرمج الألماني قد حصل على 7 آلاف بيتكوين قبل 10 سنوات لقاء مقطع فيديو صممه للعملة المشفرة الأشهر في العالم، وقام بتخزينها على قرص صلب بمثابة المحفظة الإلكترونية ولم يهتم بها لأنّ قيمة البيتكوين كانت بعضة دولارات في ذلك الوقت.

وقال المبرمج الألماني إنّه دون كلمة المرور على ورقة ضاعت منه بعد فترة لعدم اهتمام بها.

وأشار ستيفان توماس إلى أنّ قيمة البيتكوين الموجودة في محفظته وصلت ل240 مليون دولار أمريكي بعدما ارتفع سعر البيتكوين الواحد ل34 ألف دولار أمريكي.

وقال المبرمج الألماني إنّه صدم بنسيانه الرقم السري الخاص بالمحفظة، وأشار لأنّه حاول 8 مرات إدخال الرقم الصحيح دون جدوى، وأكدّ بقاء محاولتين فقط أمامه لاستعادة الأموال وإلّا ستقفل الحافظة للأبد.

يذكر أنّ أليكس ستاموس رئيس الأمن السابق في فيس بوك عرض على ستيفان خدماته مقابل الحصول على جزء من المبلغ.

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