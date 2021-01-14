بينهم عرب.. الكشف عن نجوم مسلسل للموت

كشفت شركة Eagle Films عن نجوم مسلسلها الجديد للموت الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وقالت الشركة المنتجة إنّ المسلسل الجديد سيتكون من 30 حلقة ستعرض طوال أيام الشهر المبارك، وسيتناول قضايا اجتماعية حساسة كالجشع، السلطة، المال، الحرمان، كما سيتطرق للصراع الطبقي وتأثيره على المجتمع والناس.

وأكدّت الشركة المنتجة مشاركة مجموعة من النجوم العرب في العمل الجديد أمثال ماغي أبو غصن، دانييلا رحمة، صباح الجزائري، خالد القيش، محمد الأحمد، أحمد الزين، خالد السيد، كارول عبود، روزي الخولي، وغيرهم من النجوم.

ومسلسل للموت من سيناريو وحوار نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة Eagle Films للإنتاج والتوزيع الفني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية