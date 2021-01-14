سعات مضاعفة في إصدارات Wester Digital الجديدة

طرحت شركة Wester Digital الأمريكية الإصدارات الجديدة من ذاكرة SSD والتي جاءت بسعات كبيرة ومضاعفة.

وستطلق الشركة الأمريكية الإصدارات الجديدة بعلامة My Passport، WD_Black Black، بالإضافة إلى علامة SnakDisk الفرعية من سلسلة Exterme، وبضمانات تصل ل5 سنوات.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الإصدار My Passport SSD سيأتي بسرعة قراءة تصل إلى 1050 ميغابايتثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 1000 ميغا بايتثانية، وبسعة 4 تيرا بايت.

أما الإصدار Black P50 Game Drive SSD فسيأتي بسعة 4 تيرا بايت، وسرعة نقل بيانات تصل إلى 2000 ميغا بايتثانية، والتي تتوافق مع Nintendo Switch، Xbox، وPlay Station.

في حين سيأتي الإصدار SnakDisk Extreme بسعة 4 تيرا بايت، وسرعة قراءة 1050 ميغا بايتثانية، وسرعة كتابة 1000 ميغا بايتثانية.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الإصدار بسعر 680 دولار أمريكي، والإصدار Black P50 Game Drive SSD بسعر 750 دولار أمريكي، والإصدار SnakDisk Extreme بسعر 700 دولار أمريكي.

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