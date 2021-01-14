جديد HTC.. “هاتف متوسط” بكاميرا رباعية وبطارية قوية

كشفت شركة HTC التايوانية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Desire 21 Pro 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 690، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة التايوانية الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 430 دولار أمريكي.

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