أقوى رجل في العالم يستبدل الأوزان بـ4 فتيات (فيديو)

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو يظهر فيه البريطاني إدوارد ستيفين هال المصنف كأقوى رجل في العالم وهو يقوم برفع 4 فتيات عوضاً عن الأثقال في صالة الجيم.

وقام الرياضي البريطاني الحائز على لقب أقوى رجل في العالم عام 2017 بنشر المقطع على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام الذي يتابع أكثر من 2.4 مليون شخص.

وتجاوز عدد مشاهدات المقطع 800 ألف مشاهدة، وحظي بمجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة التي أبدى من خلالها متابعو إدوارد إعجابهم بقوته ولياقته.

وقال إدوارد إنّ هذه التدريبات تأتي ضمن استعداداته لمواجهة البطل الأيسلندي هافبور بجورنسون الحائز على لقب أقوى رجل في العالم عام 2018 في نزال ملاكمة سيقام في سبتمبر القادم.

يذكر أنّ النزال الذي أطلق عليه النزال الأثقل في تاريخ الملاكمة سيجرى على حلبة موجودة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

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