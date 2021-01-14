فيلم طبيب الغلابة يبصر النور قريباً

كشفت تقارير صحفية مصرية عن قرب طرح فيلم جديد يروي حياة طبيب الغلابة محمد المشاري.

وأشارت التقارير الواردة من مصر إلى أنّ فريق العمل سينتهي من تصويره يوم 15 يناير الجاري تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وسيتناول الفيلم حياة الطبيب منذ نشأته، حتى دخوله كلية الطب، والتضحية التي قدمها له والده والوصية التي تركها له بالوقوف إلى جانب البسطاء ومساعدتهم، وهذا ما نفذه طبيب الغلابة طوال حياته.

وسيلعب بطولة فيلم مجموعة من الشباب المصريين المعجبين بالمبدأ والنهج الذي سار عليه الطبيب الشهير طوال حياته، والذي وقف من خلاله مع الفقراء ومدّ لهم يد العون بشكل مستمر.

يذكر أن الطبيب المصري محمد المشاري رحل عن عالمنا في يوليو الماضي عن عمرٍ يناهز 76 عاماً.

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