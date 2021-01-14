لأول مرة منذ 52 عاما.. قرش يهاجم رجلاً في نهر استرالي

شهدت مدينة بيرث الأسترالية حادثةً نادرة الوقوع إذ تعرض رجل أسترالي كان يسبح في بحيرة واقعة في نهر سوان (نهر البجع) الواقع في المدينة لهجوم سمكة قرش الأمر الذي أدى لإصابته بجروح خطيرة في فخذه.

وقالت السلطات المحلية إنّ الرجل الذي لم تكشف هويته تعرض لهجوم من سمكة في فصيلة القرش الثور يتراوح طولها ما بين 2 إلى 3 متر أثناء سباحته قبالة ساحل محمية بلا كوول ريتش في بيرث.

وفور وقوع الحادث قامت فرق الإنقاذ بإسعاف الرجل إلى مستشفى بيرث الملكي حيث قدمت له الإسعافات اللازمة، والتي ساهمت في تحسن صحته.

من جهةٍ أخرى أكدّت السلطات المحلية ندرة هذه الحوادث، وقالت إنّ آخر هجوم لسمك القرش في النهر يعود للعام 1969.

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