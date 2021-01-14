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الكرنب.. غذاء خارق في فصل الشتاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية تناول الكرنب في فصل الشتاء، ووصفته بالغذاء الخارق.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ الكرنب يحتوي على كمية من الفيتامينات، المعادن، الألياف، ومضادات الأكسدة.

وأكدّت الجمعية الألمانية غنى الكرنب بفيتامين C الذي يقوي المناعة، وفيتامين E المفيد لمقاومة الشيخوخة، بالإضافة لفيتامين K الذي يتمتع بأهمية كبيرة لتخثر الدم.

وأشارت الجمعية الألمانية لأهمية مضادات الأكسدة الموجودة في الكرنب كالبوليفنيولات، والفلافونويد، والتي تعمل على مقاومة السرطان، ومحاربة الجذور الحرة.

ويتميز الكرنب بقدرته على خفض الكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول المفيد، مما يساعد على الحد من الإصابة بأمراض القلب والجلطات القلبية.

وأشارت الجمعية الألمانية لدور الألياف الموجودة فيه في الحفاظ على رشاقة الشخص، ومنع زيادة الوزن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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