4 اضطرابات نظر يسببها السكري.. تعرفي عليها

ثمة اضطرابات نظر يسببها مرض السكري. ومن المهم الانتباه إليها من أجل التمكن من علاجها ومنع تفاقمها. كما من الضروري في المقابل السعي الى الحفاظ على مستوى سكر طبيعي في الدم بالطرق الطبية كما من خلال تناول الطعام المناسب. وهذه أبرز 4 اضطرابات نظر يمكن أن تسببها المعاناة من داء السكري.

تتعدد اضطرابات النظر التي يمكن أن يسببها مرض السكري. ويجب التعرف عليها من أجل التمكن من علاجها في وقت مبكر منعاً لتفاقم الأعراض.

وينتج هذا عن تلف في الأوعية الدموية التي تنقل الأوكسيجين إلى الشبكية أو الجزء الحساس تجاه الضوء من العين. وغالباً ما تحدث هذه المشكلة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. وعادة ما تظهر على مراحل بحسب ما أشار إليه موقع “أمريكان أكاديمي أوف المولوجي”. وقد تؤدي هذه الحالة إلى النزف ما يؤثر بطريقة سلبية على النظر.

من الممكن أن تتزامن هذه الحالة مع الحالة السابقة. وهي تسبب تراكم السوائل في محيط وسط الشبكية. وهو ما يؤدي بالتالي إلى حدوث الالتهابات. ومع مرور الوقت قد يتم فقدان جزء من القدرة البصرية كما قد يعاني بعض الأشخاص من العمى.

ترتبط هذه الحالة في بعض الأحيان بالسكري أيضاً. وتنتج عن ارتفاع الضغط داخل العين ما يسبب أيضاً تراكم السوائل وتلف العصب البصري مع مرور الوقت.

وهو مرض يرتبط عادة بالتقدم في العمر. وفي هذه الحالة تصبح العدسة مع مرور الوقت سميكة. وهذا ما يؤدي إلى تشوش البصر وقد يزداد الأمر سوءًا في حال المعاناة من مرض السكري. ويعتبر هذا من أبرز اضطرابات النظر الذي يمكن أن يسببها هذا المرض المزمن.

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