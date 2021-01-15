أيمن الأعتر يدعو الليبيين الالتزام للوقاية من كورونا

دعا الفنان أيمن الأعتر، الليبيين إلى ضرورة المحافظة والإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح الأعتر، عبر صفحته على الفيسبوك، “ڤيروس كورونا مازال منتشر في العالم.. خوتنا في ليبيا الحالات في تزايد، لازم تحافظوا على نفسكم وعلى غيركم، خاصةً كبار السن. الرجاء التقليل من التجمعات والزيارات، التباعد الإجتماعي و ارتداء الكمامات. ‏

وأشار الفنان أيمن الأعتر، إلى أن “الطفرة الجديدة سريعة الإنتشار”، متسائلا عن وزارة الصحة وعن اللقاح، سؤال ل وزارة_الصحة_الليبية هل تم توفير لقاح كورونا لليبيا؟ وهل هناك خطة لتوزيعه حسب الأولوية؟”.

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