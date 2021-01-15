أعراض كسل الغده الدرقيه: انتبه إليها جيداً!

قد تصاب الغدة الدرقية بخلل يجعلها تفرط في نشاطها أو يجعلها تصبح كسولة! فما هي اعراض كسل الغده الدرقيه التي عليك معرفتها؟ التفاصيل من هنا.هذه هي أهم أعراض كسل الغده الدرقيه التي عليك الانتباه إليها في مختلف الفئات العمرية:

أعراض كسل الغدة الدرقية لدى البالغين

هذه أهم الأعراض التي من الممكن ملاحظتها عند إصابة شخص بالغ بكسل الغدة الدرقية:

1- زيادة الوزن

تعتبر زيادة الوزن أحد الأعراض الشائعة لكسل الغدة الدرقية، فمع نقص إنتاج هرمونات الغدة الدرقية الحاصل، يبدأ الجسم بالحصول على إشارات خاطئة تقضي بضرورة تخزين السعرات الحرارية الزائدة.فالخلل الحاصل هنا في الغدة الدرقية يؤثر بشكل كبير على عمليات الأيض في الجسم، إذ يؤدي لتباطؤها بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤدي لزيادة الوزن حتى لو كان الشخص يتناول ذات الكميات وذات النوعية من الطعام دون أي تغيير يذكر على حميته.

2- الشعور المستمر بالبرودة

بسبب تباطؤ عمليات الأيض الذي قد يسببه كسل الغدة الدرقية فإن حرارة الجسم بالمجمل تبدأ بالهبوط لمستويات أدنى من الدرجات المعتادة.وهنا يبدأ المصاب بالشعور بالبرد بشكل أكبر من الأشخاص المحيطين به في نفس البيئة ونفس الحرارة، كما قد يبدي المصاب تحملاً أقل تجاه درجات الحرارة المائلة للبرودة.

3- تساقط الشعر

تؤثر الغدة الدرقية على كافة خلايا الجسم وأجزاءه، بما في ذلك بصيلات الشعر، وتشكل بصيلات الشعر أحد أكثر مناطق الجسم حساسية وتأثراً تجاه مشاكل الغدة الدرقية.لذا فإن المصاب قد يعاني من تساقط ملحوظ وغير مسبوق في الشعر، ولكن المطمئن هنا هو أن هذا النوع من اعراض كسل الغده الدرقية يختفي حال بدء تلقي المصاب للعلاج المناسب.

4- مشاكل الطمث

قد تعاني المصابات بقصور الغدة الدرقية من مشاكل متنوعة في الدورة الشهرية، بسبب تأثير هرمونات الغدة الدرقية على جهاز المرأة التناسلي، وهذه المشاكل مثل:

عدم انتظام الدورة الشهرية.

غزارة الدورة الشهرية.

تنقيط أو استحاضة بين الدورات الشهرية.

5- التعب والإرهاق

من اعراض كسل الغده الدرقيه الشائعة شعور المريض المستمر بالتعب والإرهاق المزمن، وهو تعب يظهر دون قيام الشخص بأي أنشطة مرهقة فعلية!إذ تقوم هرمونات الغدة الدرقية بالتحكم بمستويات الطاقة للجسم وعندما تنخفض مستويات هذه الهرمونات فإن الجسم يشعر بالإرهاق والنعاس والحاجة للنوم الدائم.

6- الاكتئاب والحزن

قد يتسبب كسل الغدة الدرقية بسوء المزاج أو حتى الاكتئاب، ولا زال الرابط بينهما غير واضح بالنسبة للأطباء، ولكنه بالفعل أحد أعراض كسل الغدة الدرقية الشائعة والتي لوحظ ظهورها في العديد من الحالات.

7- ضعف المفاصل والعضلات

بسبب تأثير هرمونات الغدة الدرقية على عمليات الأيض، فإن هذا قد يفعل ما يسمى بالأيض الهدمي أو التقويض (catabolism)، حيث يبدأ الجسم بتفكيك أنسجة الجسم المختلفة للحصول على الطاقة، بما في ذلك النسيج العضلي.هذا الأمر مع الوقت يتسبب بإرهاق عضلات الجسم ومفاصله المختلفة، كما قد يتسبب بالام في مختلف أنحاء الجسم.

8- حكة جلدية

يتم تجديد خلايا الجلد عادة بشكل سريع نسبياً، لذا فإنها تتأثر وبشكل سريع نسبياً بتغييرات الغدة الدرقية وتناقص هرموناتها.لذا، فمن اعراض كسل الغده الدرقيه الشعور بجفاف الجلد وتشققه وكأنه قد توقف عن التجدد، حيث يتراكم الجلد الميت على الطبقة الخارجية من الجلد وبالتالي تظهر لدى المصاب حكة جلدية مزعجة مع تشقق من الصعب التعامل معه.

9- تضخم الغدة الدرقية

تضخم الغدة الدرقية أو ما يسمى بالدراق (Goiter)، هو عبارة عن تورم يحصل في الغدة الدرقية ويظهر على شكل انتفاخ واضح في منطقة أسفل الرقبة مع أعراض مرافقة مثل: الكحة، مشاكل البلع، بحة الصوت.هذا التورم قد يحصل عند الإصابة بمشكلة ما في الغدة الدرقية أو عند الإصابة بمرض يؤثر على الغدة الدرقية، مثل مرض هاشيموتو.

10- مشاكل في الذاكرة والتركيز

من اعراض كسل الغده الدرقيه الشعور الدائم بصعوبة تذكر التفاصيل اليومية التي حدثت لتوها أو حتى صعوبة التركيز في المهام والأمور الروتينية المعتادة.

11- المشاكل الهضمية

يطال تأثير الغدة الدرقية وهرموناتها الجهاز الهضمي كذلك! فقد يتسبب كسل الغدة الدرقية ببطء ومشاكل في عمليات الهضم، أهم هذه المشاكل وأكثرها شيوعاً هو الإصابة بالإمساك.

12- ارتفاع مستويات الكولسترول

تساعد الغدة الدرقية السليمة على تخليص الجسم من الكولسترول السيء، لذا فإن أي تباطؤ أو قصور فيها قد يؤدي لارتفاع مستويات الكولسترول السيء في الجسم وبشكل ملحوظ.

13- مشاكل وأمراض القلب وجهاز الدوران

من اعراض كسل الغده الدرقيه المحتملة مشاكل مختلفة في القلب وجهاز الدوران تشمل ما يلي: مشاكل في ضغط الدم، تصلب الشرايين، تغير في نبض القلب وتباطؤ ملحوظ فيه، فشل القلب.

اعراض كسل الغدة الدرقية لدى الأطفال الصغار والرضع

هذه أهم الأعراض التي من الممكن ملاحظتها عند إصابة طفل صغير أو رضيع بكسل الغدة الدرقية:

يرقان واصفرار ملحوظ في البشرة والعيون.

تورم وانتفاخات في البشرة.

إمساك مستمر.

نعاس وخمول.

مشاكل في النمو.

الاختناق المستمر أثناء تناول الطعام.

اعراض كسل الغدة الدرقية لدى الأطفال الكبار والمراهقين

هذه أهم الأعراض التي من الممكن ملاحظتها عند إصابة طفل كبير أو مراهق بكسل الغدة الدرقية:

تأخر البلوغ.

مشاكل في تبديل الأسنان وتأخر نمو الأسنان الدائمة بشكل ملحوظ.

قصر القامة.

مشاكل عقلية وإدراكية.

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